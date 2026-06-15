Dodik: Sarajevsko-romanijska regija bedem odbrane i opstanka srpskog naroda

Odbrana Sarajevsko-romanijske regije predstavlja jednu od najtežih, najdugotrajnijih i najslavnijih stranica u istoriji Odbrambeno-otadžbinskog rata od 1992. do 1995. godine, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je naglasio za Srnu da Sarajevsko-romanijska regija nije bila samo linija fronta, već bedem odbrane i opstanka srpskog naroda, te simbol nepokolebljive borbe za slobodu Republike Srpske, jer je to bilo mjesto gd‌je se čuvala i branila cijela Republika.

"Na sarajevskom ratištu vođena je neprestana borba za opstanak kada je sudbina svih nas bila stavljena na najteže istorijsko iskušenje. Ali, zahvaljujući hrabrosti i jakoj patriotskoj volji, to iskušenje su srpski borci izdržali hrabro, ponosno i dostojanstveno", izjavio je Dodik.

Povodom obilježavanja 16. juna - Dana odbrane Sarajevsko-romanijske regije od 1992. do 1995. godine, Dodik je rekao za Srnu da je to veoma važan datum ne samo za Sarajevsko-romanijsku regiju, već i za cijelu Republiku Srpsku.

"Na taj dan 1992. godine u akciji srpskih boraca izvršena je deblokada i uspostavljena saobraćajna komunikacija Lukavica–Pale koja je omogućila redovno snabdijevanje potrebnim namirnicama i sanitetskim materijalom stanovnika srpskih naselja Grbavica, Lukavica i Srpska Ilidža i što je najvažnije brži prevoz ranjenih boraca u ratnu bolnicu Koran na Palama i dalje prema Srbiji", rekao je Dodik.

On je podsjetio i na važnost ovog datuma 1995. godine kada su muslimani izvršili jedan od najžešćih napada na srpske položaje na Trebeviću i uspjeli da probiju liniju odbrane na Zlatištu i Osmicama, što je predstavljalo značajnu prijetnju i opasnost cijelom ovom kraju i njegovom stanovništvu, ali, srećom, nakon žestokih borbi i uz veliku žrtvu taj napad je uspješno odbijen.

​Dodik je naglasio da Sarajevsko-romanijska regija nikada nije bila samo geografski pojam i prirodni biser, već jedinstven sinonim za slobodu, junaštvo, prkos i utočište zapisani u srpskom genetskom kodu.

"Kad god su se nad ovim prostorom nadvili `crni dani` koji su donosili prijetnju i opasnost po naš biološki opstanak, kada je izgledalo da smo opkoljeni sa svih strana, prepušteni sami sebi i kada se činilo da nema izlaza i spasa, na području Sarajevsko-romanijske regije rađao se neprobojni bedem odbrane.

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​Borci Sarajevsko-romanijskog korpusa i narod ove regije nisu otimali tuđe, već su branili svoje porodice, kuće, ognjišta, njive, svoje bogomolje i ono najsvetije - pravo na svoj identitet, da ostanu i opstanu pred najezdom razularene mase pripadnika takozvane Armije BiH", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je na sarajevskom ratištu vođena neprestana borba za opstanak i da je svaki metar te regije natopljen krvlju najboljih među nama, te da su od 1992. do 1995. godine srpski borci sa Romanije, Grbavice, Lukavice, Pala, Sokoca, Ilidže, Vogošće, Hadžića, Trnova i drugih krajeva stajali na prvoj liniji odbrane svog naroda i svojih domova, ali i cijele Republike Srpske.

Dodik je rekao da su u gotovo nemogućim uslovima, suočeni sa brojnijim neprijateljskim snagama, srpski borci pokazali izuzetnu hrabrost, požrtvovanost i vojničku čast, te da su zahvaljujući njihovoj odlučnosti i hrabrosti sačuvana ognjišta, odbranjena sloboda srpskog naroda i temelji Republike Srpske.

"Zato danas, kada pogledamo prema Vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik na Sokocu gd‌je počiva 949 poginulih boraca, prema Manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji gd‌je su na unutrašnjim zidovima, umjesto ikonopisa, upisana imena više od 4.000 srpskih boraca poginulih u odbrani Sarajevsko-romanijske regije, mi ne vidimo samo prošlost, već temelje na kojima stojimo, na kojima gradimo i razvijamo Republiku, ali ono što vidimo i najviše poštujemo je cijena naše slobode", ukazao je Dodik.

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Sve ove žrtve, kaže Dodik, potvrđuju da je ​Republika Srpska odbranjena upravo na području Sarajevsko-romanijske regije, na kapiji Sarajeva i na visovima Romanije.

"Ta žrtva nas obavezuje na jedinstvo kada bijemo drugačije bitke, one u miru, za stolom, političke i ekonomske, kada se borimo za naš narod i za bolju Republiku Srpsku. U tim bitkama nikada nemamo pravo na umor, na pod‌jele, a posebno nemamo pravo i ne smijemo da iznevjerimo zavjet onih koji su ugradili sebe u vječnost", naglasio je Dodik.

On je poručio da će zato uvijek ponavljati da su Sarajevsko-romanijska regija i Istočno Sarajevo sa svojim opštinama Sokolac, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Trnovo i Pale bedemi odbrane i kolijevka Republike Srpske, te da su Srbi sa ovih prostora podnijeli najveću žrtvu proteklog rata - doživjeli su etničko čišćenje iz Sarajeva, branili teritoriju i preživjeli egzodus.

"Zato danas dugujemo posebnu zahvalnost Srbima Sarajevsko-romanijske regije, i Republika Srpska i njene institucije imaju posebnu obavezu prema njima, jer je to najstradalniji narod u Srpskoj. Moramo nastaviti da radimo, gradimo i razvijamo svaku opštinu u Istočnom Sarajevu, jer je to naša kolijevka i neprobojni bedem", poručio je Dodik.

/SRNA/