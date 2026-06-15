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Košarac: Opozicija će imati više kandidata nego glasača

Autor:

ATV
15.06.2026 19:24

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Сташа Кошарац
Foto: ATV

Član Glavnog odbora SNSD-a Staša Košarac istakao je da se opozicija podijelila na toliko frakcija da će imati više kandidata na opštim izborima nego glasača.

"Opozicija je najavljivala jedinstven nastup na izborima. Jedino što su uspjeli jeste da se podijele na toliko frakcija da će, izgleda, imati više kandidata nego glasača. Impresivna efikasnost“, naveo je Košarac na "Iksu".

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Tagovi :

Staša Košarac

opozicija

Kandidatura

Komentari (2)

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