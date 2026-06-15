Košarac: Opozicija će imati više kandidata nego glasača

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Član Glavnog odbora SNSD-a Staša Košarac istakao je da se opozicija podijelila na toliko frakcija da će imati više kandidata na opštim izborima nego glasača.

"Opozicija je najavljivala jedinstven nastup na izborima. Jedino što su uspjeli jeste da se podijele na toliko frakcija da će, izgleda, imati više kandidata nego glasača. Impresivna efikasnost“, naveo je Košarac na "Iksu". Opozicija je najavljivala jedinstven nastup na izborima. Jedino što su uspjeli jeste da se podijele na toliko frakcija da će izgleda imati više kandidata nego glasača. Impresivna efikasnost 😂 — Staša Košarac (@StasaKosarac) June 15, 2026

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