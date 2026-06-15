Savanović Vukanoviću: Gdje su pare i zašto Crnadak odlučuje?

Taman kada smo misli da su svi opozicioni ratovi otvoreni, bukne novi. Danas varniči u Listi za pravdu i red, stranku Nebojše Vukanovića napustio je poslanik Minja Savanović, a sve zbog Igora Crnatka.

Savanović je danas bez ustezanja opleo po dojučerašnjem stranačkom lideru. U Pokretu za pravdu i red najmanje je pravde i reda, nema toga sa kim se Vukanović nije posvađao, napao je i crkvu, stranka nema radno tijelo a ni kancelarije, Crnadak je remetilački faktor pozivam ga da napusti Pokret, to je samo dio onoga što je izgovorio Minja Savanović napuštajući stranku Nebojše Vukanovića pa ga uzgred i pitao gdje su pare i kada će finansijski izvještaj Pokreta.

"Koliko je novca Pokret za pravdu dobio, gdje je taj novac, ja ga nisam vidio. Ja sam poslanik koji je za četiri godine samo jednom sjeo u službeno auto u škodu našu", kazao je nezavisni narodni poslanik Minja Savanović.

Na škodi i parama se Savanović ne zaustavlja, kaže da godinama trpi nepoštovanje, da je vjerovao Vukanoviću i Pokretu ali da je sada razočaran. Tal Vukanović Crnadak je davno dogovoren, a poslanicima je saopšteno u kafani, priča Savanović. Biće kaže nezavisni poslanik ali iz politike ne izlazi, pregovara, ne otkriva sa kim.

"Zaista ne želim da budem više dio nečega ko me povrijedio ko me na najstrašniji način izradio zabio nož u leđa, doveo do svršenog čina a pritom mnogo će biti još stvari o kojima ćemo pričati jer ovdje možemo dugo da pričamo. Javnost mora da zna i javnost mora da progleda", dodao je Savanović.

Putuj igumane ne žali manastira, poručuje Vukanović i kaže da bez obzira na Crnatka Savanović svakako ne bi bio nosilac njegove Liste jer nije bio dovoljno angažovan. Još jednom ponavlja da je on i selektor i kapiten. Zaključuje da se kod Savanovića sve vrti oko novca.

"Malo je čovjeku koji ima platu 4000 hoće još i sada je predao da dobije 1800 marka za kvartal od kluba što je ostalo viška, što se nije potrošilo, opet sve raspodijelim nisam uzeo sebi. Jedan vrhunac beščašća da tako pljunete u tanjir iz koga ste jeli. Mi smo bili prijatelji, dolazio mi je kući. Imali smo prisnu saradnju ispoštovao sam ga maksimalno", istakao je šef kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Rat u Listi za pravdu i red samo je jedan od opozicionih frontova. Uveliko ključa u SDS-u, dok se čeka da prekipi, Draško Stanivuković poručuje da će u narednim danima ozvaničiti svoju kandidaturu za predsjednika Srpske.