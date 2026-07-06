Englezi srušili prokletstvo - kraj za Meksiko

Fudbaleri Engleske plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva pobjedom nad domaćinom Meksikom rezultatom 3:2 (2:1).

Meč na kultnom stadionu "Asteka", pred skoro 90.000 gledalaca, može se legitimno smatrati jednim od najboljih, ako ne i najboljim na ovogodišnjem Mundijalu.

Nije nedostajalo ničega – početak utakmice kasnio je sat vremena zbog snažnog nevremena, viđeno je pet golova, dva penala, crveni karton, nekoliko VAR provjera, drama do posljednjeg sudijskog zvižduka i na kraju veliko slavlje Engleske, koja je prvi put u istoriji pobijedila Meksiko na Svjetskom prvenstvu na "Asteki".

Junak "Gordog Albiona" bio je Džud Belingem, koji je sa dva gola u završnici prvog poluvremena trasirao put ka četvrtfinalu. Prvo je u 36. minutu glavom završio odličan centaršut Bukaja Sake, da bi samo dva minuta kasnije iskoristio grešku rivala, odigrao dupli pas sa Harijem Kejnom i povisio na 2:0.

Domaćin se nije predavao. Hulijan Kinjones je u 42. minutu smanjio na 2:1 i vratio nadu prije odlaska na odmor, a Meksikanci su do kraja prvog dijela imali još dvije velike prilike, ali je Džordan Pikford sačuvao prednost Engleske.

Drugo poluvrijeme donijelo je novu dozu haosa. Engleska je u 53. minutu ostala sa desetoricom pošto je Džarel Kvansa isključen poslije intervencije VAR-a zbog oštrog starta.

Ipak, brojčani deficit nije poremetio izabranike Tomasa Tuhela. Samo pet minuta kasnije golman Meksika oborio je Entonija Gordona u kaznenom prostoru, a siguran sa bijele tačke bio je Hari Kejn za velikih 3:1.

Ni tada nije bio kraj uzbuđenjima. Poslije još jedne VAR provjere dosuđen je penal i za Meksiko, koji je u 68. minutu realizovao Raul Himenez i smanjio na 3:2.

Uslijedila je opsada gola Engleske. Meksikanci su u završnici i tokom čak 11 minuta sudijske nadoknade svim silama pokušavali da izbore produžetke, ali su se Englezi odbranili i sačuvali ogromnu pobjedu.

Ovim trijumfom Engleska je srušila i jednu od najvećih tradicija Mundijala. Meksiko nikada ranije nije izgubio utakmicu Svjetskog prvenstva na stadionu "Asteka", gdje je u prethodnih deset mečeva imao osam pobjeda i dva remija.

Prije samog susreta bilo je mnogo problema. Zbog oluje praćene jakom kišom i grmljavinom početak utakmice odložen je za sat vremena, dok su Englezi prethodnih dana javno ukazivali i na težak boravak na nadmorskoj visini od 2.200 metara, kao i na organizacione probleme, prenosi "B92".

Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške, koja je ranije priredila veliko iznenađenje eliminisavši Brazil, a duel za plasman u polufinale na programu je u subotu od 23 časa u Majamiju.