Baka Prase pozirao bez odjeće: Jutjuber zapalio društvene mreže

Najpoznatiji srpski jutjuber, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ponovo je privukao ogromnu pažnju javnosti svojom objavom na društvenim mrežama.

Na fotografiji koja se proširila internetom, Ilić je pozirao u provokativnom izdanju, u donjem vešu, pokazujući izvajano tijelo na kojem je intenzivno radio u teretani.

Uz objavu koja je brzo postala viralna, jutjuber je ostavio kratak opis:

"Blago mojoj ženi", napisao je, čime je još jednom izazvao brojne reakcije i komentare.

Na fotografiji koja se proširila internetom, Ilić je pozirao u provokativnom izdanju, u donjem vešu, pokazujući izvajano tijelo na kojem je intenzivno radio u teretani.

Uz objavu koja je brzo postala viralna, jutjuber je ostavio kratak opis:

"Blago mojoj ženi", napisao je, čime je još jednom izazvao brojne reakcije i komentare.

Njegove objave, koje često kombinuju humor, samopouzdanje i provokaciju, već su poznate javnosti i redovno izazivaju podijeljene reakcije na mrežama.

Baka Prase

Inače, Bogdan je nedavno izazvao pažnju javnosti nakon što je otvoreno govorio o svom bogatstvu tokom jednog lajv prenosa.

Sve je počelo nakon što ga je jedan pratilac isprovocirao komentarom da živi pod kirijom, uprkos tvrdnjama o visokim mjesečnim prihodima, što je dovelo do žustre reakcije jutjubera.

Komentar koji je izazvao njegov odgovor glasio je:

"Zarađuješ 700.000 evra mjesečno, baviš se kockom već tri i po godine, a nemaš ništa i živiš pod rentom".

Na to je Baka Prase odgovorio detaljnim nabrajanjem imovine i investicija, tvrdeći da posjeduje višemilionske iznose u nekretninama, automobilima i dragocjenostima.

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"Gledaj ovako, imam oko 500-600.000 evra uloženih u zgradu. Onda, oko 500-600.000 evra u placu na Dedinju. Imam kola od 750.000 evra plus sve ukupno u kolima imam 1,5 miliona, ne znam, možda i jače. Imam plac od 50 ari koji je samo 150.000 evra, sat od 130.000 evra, Milenin nakit u vrijednosti od 50.000 evra i jače. Imam ušteđenog keša 300.000 evra. E da, u kolima imam više od 1,5 miliona, zaboravio sam ‘Urusa’ 700.000 evra", rekao je jutjuber, prenosi Telegraf.

Na sumnje pojedinih korisnika da preuveličava svoje bogatstvo, odgovorio je još oštrije, tvrdeći da nema razloga da ne govori istinu. Buraz, što bih lagao? Da lažem rekao bih da imam uštedu 5 miliona, 10 miliona. Da, i u dragocjenostima imam 350.000 evra što sam napravio – poručio je u lajvu.