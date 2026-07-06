Nakon zdravstvenih kontrola: Vrtić "Neven" ponovo otvoren

Vrtić "Neven" u banjalučkom naselju Obilićevo, koji je privremeno zatvoren 30. juna nakon što su djeca bila pozitivna na salmonelu, otvoren je od danas Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Jokanović je istakao da je vrtić kompletno dezinfikovan i očišćen.

"Upućeni su svi roditelji, vaspitači, stručni saradnici, kuvari i svi koji dolaze u kontakt s vrtićem i djecom, da urade nalaz stolice. Tri uzorka nalaza trebala su biti negativna. Nalaz nije bio pozitivan ni kod jednog od radnika. Samo je jedan vaspitač bio pozitivan u ovoj grupi od petnaestoro pozitivne djece", poručio je Jokanović.

Ističe da nakon toga nisu dobili informaciju sa Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske da je bilo ko poslije toga bio pozitivan.

"Mi smo jutros počeli sa radom, nemamo neku veliku dolaznost, ali očekujemo danas većinski dio rezultata sa Instituta, tako da u ovoj sedmici očekujemo puni kapacitet vrtića da radi", kaže Jokanović.

Ističe da su ovoj situaciji pristupili najozbiljnije te apelovao na djecu i roditelje da obrate pažnju na hranu i mimo boravka u vrtiću.

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"Topliji dani i toplije vrijeme su pred nama i svi moramo voditi računa, ne samo mi u vrtiću, već i djeca van vrtića kada su kod kuće ili u društvu na rođendanima. Da se vodi računa oko pripreme i skladištenja hrane. Salmonela je jako opasna bakterija i u ovom slučaju imala je blage simptome, ali simptomi biti veoma ozbiljni i opasni", kaže Jokanović.

Jokanović je rekao da je jelovnik vrtića i ranije prilagođen.

"U smislu da smo izbjegavali sva jela koja se pripremaju s mlijekom, jajima ili sa piletinom i to je jedna od prevencija u smislu održavanja higijene, skretanja pažnje djeci koliko je bitno da često peru ruke. Nisu to neke zahtjevne mjere, veoma su jednostavne, ali su neophodne da ih se pridržavamo", kazao je Jokanović.

Podsjetimo, banjalučki vrtić "Neven" privremeno je bio zatvoren nakon što su se kod djece pojavili potvrđeni slučajevi klostridije, salmonela i simptomi rotavirusa. Povratak u vrtić bio uslovljen je sa tri uzastopna negativna nalaza stolice.

(RTRS)