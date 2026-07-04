Desingerica mu bio mentor: Stefan Cekić pobjednik Pinkovih Zvezda

Autor:ATV redakcija
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Stefan Cekić je pobjednik Pinkovih Zvezda. Njegov mentor bio je Dragomir Despić Desingerica, a on se takmičio pod rednim brojem 11.
Elsan Pilica, Džan Imamović i Stefan Cekić plasirali su se u top 3, a za prvo mjesto su se borili Stefan i Džan.
Podsetimo, sinoć se za prvo mjesto borilo 19 takmičara:
Igor Lošić, Luka Đokić, Irma Topolović, Mervan Mehmedović, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Miodrag Đokić, Damiano Roi, Daria Subotić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović.
Nakon drugog preseka glasova, mnogi favoriti su ispali iz takmičenja.
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