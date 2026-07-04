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Хороскоп за суботу: Овом знаку стижу корисне информације

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 08:49

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

Пред вама је прилика да ријешите питање које вас већ дуже оптерећује. Партнер ће бити расположен за заједничке планове, док слободни могу остварити занимљив сусрет на неком окупљању. Одморите очи од екрана.

Бик

Стрпљење ће вам донијети боље резултате него журба. Вољена особа ће показати колико јој значите, а слободни би могли добити неочекиван позив. Обратите пажњу на исхрану.

Близанци

Бићете успјешни у организовању свих обавеза. У љубави вас очекује више осмијеха и разумијевања, док слободни могу упознати особу која дијели њихова интересовања. Више се крећите.

Рак

Један разговор ће вам донијети корисне информације. Партнер ће цијенити вашу искреност, а слободни могу обновити контакт са особом из прошлости. Пазите на сан.

Лав

Лако ћете пронаћи рјешење за оно што вам је дјеловало компликовано. Вољена особа ће вас обрадовати лијепим гестом, док слободни могу оставити снажан утисак на ново познанство. Избјегавајте слаткише.

Дјевица

Ваша упорност ће се исплатити и донијети осјећај задовољства. Партнер ће имати разумијевања за ваше потребе, а слободни могу започети занимљиву преписку. Уносите више течности.

Вага

Бићете расположени за сарадњу и лако ћете постићи договор. Вољена особа ће предложити нешто што ће вас обоје обрадовати, а слободни могу упознати шармантну особу. Пазите на леђа.

Шкорпија

Ваше самопоуздање оставља добар утисак на околину. У љубави вас очекује више блискости, док слободни могу привући пажњу особе коју нису запажали. Избјегавајте напрезање.

Стријелац

Пред вама су занимљиви разговори који могу бити од велике користи. Партнер ће подржати вашу идеју, а слободни могу упознати особу ведрог духа. Посветите више пажње одмору.

Јарац

Успјешно ћете привести крају све што сте испланирали. Вољена особа ће вас пријатно изненадити својом пажњом, а слободни могу започети ново познанство. Не прескачите оброке.

Водолија

Ваше приједлоге околина ће прихватити са одобравањем. У љубави слиједе искрени разговори, док слободни могу упознати особу која ће их заинтригирати. Проведите вријеме на свјежем ваздуху.

Рибе

Интуиција ће вам помоћи да донесете добру одлуку. Партнер ће показати више пажње него иначе, а слободни могу започети занимљиво дописивање. Пазите на држање тијела, пише Глас Српске.

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