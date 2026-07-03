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ПРЕНОС: Меморијални скуп 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде'

03.07.2026 14:55
ПРЕНОС: Меморијални скуп 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде'

Пренос Меморијалног скупа 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде' поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у Подрињу и Бирчу, можете пратити у нашем програму сутра од 9 часова.

Програм обиљежавања подразумијева Свету Архијерејску Литургију у Храму Успенија Пресвете Богородице са почетком у 9 часова, потом од 11 часова и 30 минута слиједи Литија од храма до Градског гробља, те парастос, полагање вијенаца и цвијећа и обраћање званичника од 12 часова.

Најважније информације доносимо у нашим информативним емисијама, као и на нашем порталу www.atvbl.rs.

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