ПРЕНОС: Меморијални скуп 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде'

Пренос Меморијалног скупа 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде' поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у Подрињу и Бирчу, можете пратити у нашем програму сутра од 9 часова.
Програм обиљежавања подразумијева Свету Архијерејску Литургију у Храму Успенија Пресвете Богородице са почетком у 9 часова, потом од 11 часова и 30 минута слиједи Литија од храма до Градског гробља, те парастос, полагање вијенаца и цвијећа и обраћање званичника од 12 часова.
Најважније информације доносимо у нашим информативним емисијама, као и на нашем порталу www.atvbl.rs.
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