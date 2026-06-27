Аграр: Укинута забрана извоза пилетине из БиХ и почетак жетве – шта очекују наши пољопривредници?

Извор:
АТВ
У новом издању 'Аграра' наша Зорица Петковић доноси вам најновије информације о повратку домаћег пилећег меса на страна тржишта, као и детаљан извјештај о току жетве и очекивањима домаћих ратара.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова
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