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Аграр: Укинута забрана извоза пилетине из БиХ и почетак жетве – шта очекују наши пољопривредници?

Извор:

АТВ

27.06.2026 08:00
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' наша Зорица Петковић доноси вам најновије информације о повратку домаћег пилећег меса на страна тржишта, као и детаљан извјештај о току жетве и очекивањима домаћих ратара.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Зорица Петковић

Agrar

Пољопривреда

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