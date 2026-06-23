У првом плану: Најбоље од друге сезоне

Извор:
АТВ
За крај сезоне емисије 'У првом плану' доносимо приче које су привукле највећу пажњу гледалаца.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' вечерас у 20 часова и 10 минута.
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