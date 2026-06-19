Бизнис клуб: Цијене горива, безготовинско плаћање и конференција 'Требиње 2026 – Градимо регион'

Извор:
АТВ
'Бизнис клуб' отвара актуелна економска и бизнис питања.
Истражујемо да ли ће меморандум САД-а и Ирана утицати на смањење цијене горива у Републици Српској.
Доносимо причу о регионалном пројекту о безготовинском плаћању, чији је партнер Влада Републике Српске.
Причамо о регионалној инфраструктурној и грађевинској конференцији 'Градимо регион', која је окупила водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
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