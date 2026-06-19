Logo

Бизнис клуб: Цијене горива, безготовинско плаћање и конференција 'Требиње 2026 – Градимо регион'

Извор:

АТВ

19.06.2026 17:00
Бизнис клуб: Цијене горива, безготовинско плаћање и конференција 'Требиње 2026 – Градимо регион'

'Бизнис клуб' отвара актуелна економска и бизнис питања.

Истражујемо да ли ће меморандум САД-а и Ирана утицати на смањење цијене горива у Републици Српској.

Доносимо причу о регионалном пројекту о безготовинском плаћању, чији је партнер Влада Републике Српске.

Причамо о регионалној инфраструктурној и грађевинској конференцији 'Градимо регион', која је окупила водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

Више из рубрике

нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Изградња манастира у селу Гелићи

23 ч

0
Битно: Резолуција о БиХ

Емисије

Битно: Резолуција о БиХ

1 д

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': О актуелним геополитичким питањима

2 д

0
Битно: Студирање у Републици Српској

Емисије

Битно: Студирање у Републици Српској

2 д

0

  • Најновије

18

09

Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку

18

06

Боске до детаља описао како је убио Бају

18

03

"Трампила" дијете за мајмуна, па га тукла веслом

18

01

Браћа заратила због имовине коју нико не користи, породица се сада распада

17

53

Породица генерала Павковића поднијела тужбу против НАТО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима