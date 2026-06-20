Аграр: Од рекордних приноса боровнице у Српцу до Дана лаванде у Семберији

Извор:
АТВ
У новом издању 'Аграра' наша Зорица Петковић доноси вам успјешне приче са домаћих поља и савјете за очување пољопривредног земљишта.
Посјетили смо србачко имање на ком је родило 'црно злато' и забиљежили рекордне приносе боровнице.
Водимо у Семберију, гдје смо у амбијенту налик на чувену Провансу посјетили манифестацију 'Дани лаванде'.
На крају, распитали смо се какав нам је заиста квалитет пољопривредног земљишта и на који начин га можемо сачувати и заштитити.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
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