Битно: Хрватско питање у БиХ

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о положају Хрвата у БиХ, легитимном представљању, трећем ентитету, али и положају Срба у Федерацији БиХ.
Јесу ли Хрвати данас равноправан конститутиван народ?
Ко бира хрватске политичке представнике?
Да ли је хрватска изборна јединица рјешење или нова политичка подјела?
За 'Битно' говоре: Зденко Ћосић, делегат Клуба хрватског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, Мијо Перкунић, предсједник Клуба хрватских делегата у Вијећу народа Републике Српске, Горан Броћета, делегат из реда Срба у Дому народа Парламента ФБиХ, Иван Бегић, потпредсједник ГО СДП-а Бањалука, Адмир Чавалић, посланик Народа и Правде, предсједник Одбора за економску и финансијску политику Парламента ФБИХ и Даниел Спајић, главни секретар Домовинског покрета.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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