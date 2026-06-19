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Битно: Хрватско питање у БиХ

Извор:

АТВ

19.06.2026 16:09
Битно: Хрватско питање у БиХ
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о положају Хрвата у БиХ, легитимном представљању, трећем ентитету, али и положају Срба у Федерацији БиХ.

Јесу ли Хрвати данас равноправан конститутиван народ?

Ко бира хрватске политичке представнике?

Да ли је хрватска изборна јединица рјешење или нова политичка под‌јела?

За 'Битно' говоре: Зденко Ћосић, делегат Клуба хрватског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, Мијо Перкунић, предсједник Клуба хрватских делегата у Вијећу народа Републике Српске, Горан Броћета, делегат из реда Срба у Дому народа Парламента ФБиХ, Иван Бегић, потпредсједник ГО СДП-а Бањалука, Адмир Чавалић, посланик Народа и Правде, предсједник Одбора за економску и финансијску политику Парламента ФБИХ и Даниел Спајић, главни секретар Домовинског покрета.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

Весна Азић

АТВ

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