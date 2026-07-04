Десингерица му био ментор: Стефан Цекић побједник Пинкових Звезда

Аутор:АТВ редакција
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Стефан Цекић је побједник Пинкових Звезда. Његов ментор био је Драгомир Деспић Десингерица, а он се такмичио под редним бројем 11.
Елсан Пилица, Џан Имамовић и Стефан Цекић пласирали су се у топ 3, а за прво мjесто су се борили Стефан и Џан.
Подсетимо, синоћ се за прво мјесто борило 19 такмичара:
Игор Лошић, Лука Ђокић, Ирма Тополовић, Мерван Мехмедовић, Ђорђе Јовановић, Огњен Инђић, Роберт Селингер, Драгана Митровић, Кенан Хаџић, Харис Кајевић, Стефан Цекић, Миодраг Ђокић, Дамиано Рои, Дариа Суботић, Елсан Пилица, Ања Табак, Џан Имамовић, Ана Јокић и Јован Гавриловић.
Након другог пресека гласова, многи фаворити су испали из такмичења.
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