Испливала фотографија Јакова Јозиновића и Џејлиног бившег

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић су посљедњих недјеља "тема број 1" у медијима у региону, али и на друштвеним мрежама.
Све је почело објавом са јахте која је, упркос брзој реакцији Јакова Јозиновића и брисања са мрежа, нашла свој пут до корисника и поново угледала свјетлост дана.
Убрзо након што су пратиоци кренули да коментаришу да је партнерка младог пјевача из Хрватске Џејла Рамовић, кренуле су приче и о односу Џејлиног бившег дечка Бојана Цвијетићанина и Јакова, те је сада на друштвеној мрежи "Икс" осванула и њихова заједничка фотографија.
Хроника
Куља густ црни дим: Гори ауто насред пута у БиХ, колапс у саобраћају
Јаков је био у јако добрим односима са Бојаном, што је потврдио недавно и друг Џејлиног бившег, који га је испрозивао.
"Ова љубавна афера ме није ни мало изненадила. Дружиш се са Бојаном и кришом му преотимаш дјевојку. То је мимо свих кодекса. Код Бојана идеш кући да ти помаже да правиш пјесме, а у међувремену му освајаш дјевојку", шокирао је својим ријечима на Инстаграм сторију Бојанов друг.
June 29, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч1
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
20
37
20
36
20
23
20
18
20
13
Тренутно на програму