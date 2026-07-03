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Испливала фотографија Јакова Јозиновића и Џејлиног бившег

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 19:19

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Џејла и Јаков
Фото: Screenshot

Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић су посљедњих недјеља "тема број 1" у медијима у региону, али и на друштвеним мрежама.

Све је почело објавом са јахте која је, упркос брзој реакцији Јакова Јозиновића и брисања са мрежа, нашла свој пут до корисника и поново угледала свјетлост дана.

Убрзо након што су пратиоци кренули да коментаришу да је партнерка младог пјевача из Хрватске Џејла Рамовић, кренуле су приче и о односу Џејлиног бившег дечка Бојана Цвијетићанина и Јакова, те је сада на друштвеној мрежи "Икс" осванула и њихова заједничка фотографија.

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Јаков је био у јако добрим односима са Бојаном, што је потврдио недавно и друг Џејлиног бившег, који га је испрозивао.

"Ова љубавна афера ме није ни мало изненадила. Дружиш се са Бојаном и кришом му преотимаш дјевојку. То је мимо свих кодекса. Код Бојана идеш кући да ти помаже да правиш пјесме, а у међувремену му освајаш дјевојку", шокирао је својим ријечима на Инстаграм сторију Бојанов друг.

(Мондо)

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Тагови :

Џејла Рамовић

Јаков Јозиновић

Бојан Цвијетићанин

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