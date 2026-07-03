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Најјефтиније дестинације за љетовање у јулу: Ево гдје ћете потрошити најмање новца

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 13:13

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Плажа
Фото: pexels/urtimud.89

Иако многи приликом планирања одмора прво гледају цијену смјештаја, права рачуница подразумева укупне дневне трошкове - ноћење, храну, лежаљке, паркинг, превоз и остале ситне издатке који на крају могу значајно повећати буџет.

За оне који овог љета ипак желе море умјесто домаћих туристичких центара попут Златибора, Таре или Врњачке Бање, и даље постоје дестинације на којима се може љетовати повољно, али уз пажљив избор.

Неи Пори - међу најисплативијим дестинацијама у Грчкој

Неи Пори остаје један од најбољих избора за путнике са ограниченим буџетом.

У јулу 2026. године:

-апартман за двије особе кошта од 40 до 70 евра по ноћи

-гирос је 4-6 евра

-кафа 4-6 евра

-цијела пица 10-15 евра

-комплет лежаљки углавном се добија уз пиће или кошта око 10 евра

Пошто није међу најпопуларнијим летовалиштима у Грчкој, цијене су и даље знатно приступачније него на Халкидикију.

Улцињ и Доњи Штој - повољни ако избјегнете прве редове до мора

За путнике који желе да путују аутомобилом, Улцињ и Доњи Штој остају међу најпрактичнијим изборима.

Цијене смјештаја крећу се: 40-55 евра за једноставније апартмане, 60-90 евра за новије и боље опремљене објекте.

Међутим, највећа замка су лежаљке, које често коштају 12 до чак 25 евра дневно, па управо тај трошак може озбиљно да оптерети буџет.

Саранда - Албанија је и даље повољна, али не на најпопуларнијим плажама

Саранда остаје једна од најјефтинијих дестинација на Јадрану уколико се избегавају најскупље плаже попут Ксамила.

Смештај за две особе углавном кошта 45-80 евра, док апартмани уз само море често прелазе 100 евра по ноћи.

Предност Албаније су цене хране: бурек 0,5-1 евро, гирос 2-3 евра, кафа 1-1,5 евра, а вечера за двоје 25-45 евра.

С друге стране, комплет лежаљки може да кошта између 15 и 30 евра дневно.

Римини - исплатив само уз пакет аранжман

Ако желите Италију, Римини може бити добра опција, али само уколико резервишете пакет који укључује смјештај, храну и плажу.

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Током јула: пуни пансион кошта око 60-70 евра дневно по особи, седмодневни пакет са плажом углавном износи 600-850 евра по особи.

Уколико све плаћате одвојено, трошкови веома брзо расту.

Ларнака - Кипар само уз повољне авионске карте

Кипар може бити добра куповина само ако пронађете јефтин лет.

Смјештај за две особе кошта: 55-80 евра ван центра, 75-100 евра у центру Ларнаке.

Велика предност су градске плаже, гдје комплет две лежаљке и сунцобрана кошта свега око 7,5 евра, што је знатно мање него у многим другим медитеранским љетовалиштима.

Ко се ове године најбоље уклапа у буџет?

Ако се путује аутомобилом и пажљиво планирају трошкови, Неи Пори и Улцињ остају међу најповољнијим дестинацијама за љетовање у јулу 2026. године.

Саранда нуди одличан однос цијене и квалитета, али само ако се избегавају најскупље плаже. Римини има смисла уз пакет аранжмане, док је Ларнака добра опција једино када се пронађу повољне авионске карте, пишу Некретнине.рс.

Најважнија лекција овог љета јесте да цијену одмора не одређује само апартман. Храна, пиће, лежаљке, паркинг и превоз често направе већу разлику него сама цијена смјештаја.

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Тагови :

Љетовање

Грчка

Цијене

Плажа

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