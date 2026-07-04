Preminuo mladić koji je pao sa krova automobila tokom proslave u Sarajevu

Mladić D. H. (21) iz Sarajeva preminuo je od posljedica teških povreda koje je zadobio nakon što je pao s krova automobila tokom proslave plasmana reprezentacije BiH u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Ljekari su se danima borili za život 21-godišnjaka, piše Crna-hronika.

Nesreća se dogodila u noći 25. juna na području opštine Novi Grad u Sarajevu, u vrijeme kada su brojni građani slavili pobjedu BiH.

Prema ranijim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, D. H. je oko 00:35 sati pao s krova putničkog automobila Audi A6 kojim je upravljao A. O. (20) iz Sarajeva.

Policija je utvrdila da je vozač upravljao vozilom prije sticanja prava na upravljanje, a alkotestiranjem mu je izmjereno 1,53 promila alkohola u organizmu.

Nakon pada, D. H. je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Prvo mu je ukazana pomoć na Kliničkom urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, nakon čega je prebačen na Kliniku za neurohirurgiju, gdje je uprkos naporima ljekara preminuo.

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O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke.

Vozač A. O. ranije je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, a dalju istragu vodi Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.