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PRENOS: Memorijalni skup 'U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide'

03.07.2026 14:55
ПРЕНОС: Меморијални скуп 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде'

Prenos Memorijalnog skupa 'U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide' povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Podrinju i Birču, možete pratiti u našem programu sutra od 9 časova.

Program obilježavanja podrazumijeva Svetu Arhijerejsku Liturgiju u Hramu Uspenija Presvete Bogorodice sa početkom u 9 časova, potom od 11 časova i 30 minuta slijedi Litija od hrama do Gradskog groblja, te parastos, polaganje vijenaca i cvijeća i obraćanje zvaničnika od 12 časova.

Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs.

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