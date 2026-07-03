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Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ubistvo srpskog bračnog para

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 15:58

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije uhapsili su na administrativnom prelazu Mutivode bivšeg pripadnika terorističke OVK čiji su inicijali O.S. (73) zbog ratnog zločina počinjenog 1999. godine.

Muškarac se sumnjiči da je 14. juna 1999. godine u Sofaliji kod Prištine, zajedno sa nekoliko pripadnika terorističke OVK hladnim i vatrenim oružjem na svirep i podmukao način ubio civile srpske nacionalnosti, bračni par Vladimira i Persu Stanisavljević, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

Određen mu je pritvor do 30 dana.

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Tagovi :

OVK

Ratni zločin

hapšenje

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