Htio da plati račun sićom, kasira ga odbio: Šta kaže zakon

Jedan Novosađanin opisao je neprijatnost koju je doživio prilikom kupovine u tržnom centru u Novom Sadu.

Prema njegovim navodima, prilikom kupovine u jednom lokalu u tržnom centru u Novom Sadu, prodavac ga je pitao da li ima tačan iznos od 30 dinara. Kupac je potom iz novčanika izvadio papirni novac i kovanice kako bi platio dio računa u sitnom novcu, ali mu je rečeno da kovanice ne smiju da prime. Kako prodavac, prema njegovim riječima, nije imao da mu vrati kusur od 20 dinara, kupovina nije obavljena.

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Ova objava privukla je veliku pažnju, a iz "Efektive" su podsjetili šta propisuje Zakon o zaštiti potrošača.

Kako navode, prema važećim propisima, dinar je jedino zakonsko sredstvo plaćanja u maloprodaji u Srbiji. Iako propisi izričito ne govore o tome da li prodavac može da odbije plaćanje ukoliko kupac ponudi tačan iznos isključivo u kovanicama, Zakon o zaštiti potrošača jasno propisuje da trgovac ne smije da odbije prodaju robe koja je izložena ili na drugi način pripremljena za prodaju.

Riječ je o članu 25 Zakona o zaštiti potrošača, kojim je propisano da je zabranjeno odbijanje prodaje robe ili pružanja usluge koja se može obaviti, osim ako to nije u suprotnosti sa drugim propisima ili poslovnom praksom.

Iz "Efektive" ističu da se kršenje ove zakonske odredbe kažnjava novčanom kaznom od 50.000 dinara, po prijavi Tržišnoj inspekciji.

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"Ako ponudite plaćanje šakom kovanica, a prodavac ne želi da ih primi jer ne želi da ih broji, pozovite se na član 25 Zakona o zaštiti potrošača i najavite prijavu Tržišnoj inspekciji", poručili su iz "Efektive".

Objava je izazvala brojne komentare građana, od kojih su mnogi naveli da su se i sami susretali sa sličnim situacijama prilikom plaćanja sitnim novcem.

(Dnevnik)