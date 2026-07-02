Zapalio se šinobus na pruzi, svi putnici evakuisani

Autor:ATV redakcija
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Šinobus koji saobraća na liniji između Niša i Svrljiga zapalio se večeras na pruzi kod sela Jasenovik, a svi putnici su evakuisani bez povreda.
U Hitnoj pomoći su potvrdili da je iz šinobusa evakuisano 11 putnika.
Iz niške policije su saopštili da je požar lokalizovan.
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U gašenju požara učestvuje deset vatrogasaca, a na terenu su tri vatrogasna vozila.
(SRNA)
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