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Zapalio se šinobus na pruzi, svi putnici evakuisani

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 21:12

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Šinobus koji saobraća na liniji između Niša i Svrljiga zapalio se večeras na pruzi kod sela Jasenovik, a svi putnici su evakuisani bez povreda.

U Hitnoj pomoći su potvrdili da je iz šinobusa evakuisano 11 putnika.

Iz niške policije su saopštili da je požar lokalizovan.

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U gašenju požara učestvuje deset vatrogasaca, a na terenu su tri vatrogasna vozila.

(SRNA)

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Tagovi :

evakuacija

pruga

putnici

požar

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