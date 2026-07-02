Zapalio se šinobus na pruzi, svi putnici evakuisani

Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Šinobus koji saobraća na liniji između Niša i Svrljiga zapalio se večeras na pruzi kod sela Jasenovik, a svi putnici su evakuisani bez povreda.

U Hitnoj pomoći su potvrdili da je iz šinobusa evakuisano 11 putnika. Iz niške policije su saopštili da je požar lokalizovan. Region Lažni policajci nasmrt pretukli muškarca u Hrvatskoj: Optužen državljanin BiH U gašenju požara učestvuje deset vatrogasaca, a na terenu su tri vatrogasna vozila. (SRNA)

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