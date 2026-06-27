Energo klub: Sumiranje rezultata u energetskom sektoru Srpske

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Za kraj sezone Bojan Nosović i Teodora Bjelogrlić donose vam veliko sumiranje rezultata u cijelom energetskom sektoru Republike Srpske, uz detaljnu priču o uvođenju Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika i proizvođačima struje.

'Energo klub' i ove sezone pružio je relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Čule su se riječi stručnjaka i iskustva investitora. Pričalo se o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima i informisalo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.

Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić. 'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

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