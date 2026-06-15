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Još jedna nesreća u BiH: Dvije osobe povrijeđene u sudaru automobila i motora

Autor:

ATV
15.06.2026 18:46

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na raskrsnici magistralne ceste M-17 i ulaz u naselje Zalik u Mostaru.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a HNK u nesreći su učestvovala dva automobila i jedan motor.

Dvije osobe, među kojima je i motorista, zadobile su povrede za sada neutvrđenog stepena te su prebačeni na dalje liječenje.

policija hrvatska

Region

U saobraćajnoj nesreći kod Dubrovnika poginuo mladi golman Petar Prce

Na terenu su bili službenici Policijske uprave Mostar, koji su obavili uviđaj.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće poznate nakon završetka policijskih radnji.

(Avaz)

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Tagovi :

Mostar

Saobraćajna nesreća

uviđaj

povrijeđeni

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