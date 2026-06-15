Još jedna nesreća u BiH: Dvije osobe povrijeđene u sudaru automobila i motora

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na raskrsnici magistralne ceste M-17 i ulaz u naselje Zalik u Mostaru.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a HNK u nesreći su učestvovala dva automobila i jedan motor.

Dvije osobe, među kojima je i motorista, zadobile su povrede za sada neutvrđenog stepena te su prebačeni na dalje liječenje.

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Na terenu su bili službenici Policijske uprave Mostar, koji su obavili uviđaj.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće poznate nakon završetka policijskih radnji.

(Avaz)