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Mađarski parlament ograničio premijersku funkciju na osam godina

Autor:

ATV
15.06.2026 18:32

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Заставе Мађарске на згради.
Foto: Oscar M/Pexels

Mađarski parlament usvojio je ustavni amandman koji omogućava premijerima da budu na funkciji najviše osam godina.

U amandmanu se navodi da oni koji su prethodno bili na funkciji premijera najmanje osam godina "ne mogu biti ponovo izabrani za predsjednika Vlade".

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Ovo se odnosi na mandate premijera nakon 2. maja 1990. godine.

Ustavni amandman, takođe, otvara put raspuštanju Kancelarije za zaštitu suvereniteta, koju je osnovala Vlada Viktora Orbana.

Osim toga, amandmanom se državi vraćaju osnivačka prava takozvanih fondacija za upravljanje imovinom od javnog interesa.

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Stranka Tisa novog premijera Petera Mađara osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu na nedavnim izborma, što jo omogućava da povuče ili promijeni zakone koje je usvojio Fides čiji je lider Viktor Orban.

(SRNA)

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Mađarska

premijer Mađarske

Peter Mađar

Parlament

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