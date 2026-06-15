EU odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije

Autor:ATV
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Evropska unija je danas odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije koji obuhvata niz novih restriktivnih mjera protiv pojedinaca i entiteta koji su povezani sa ruskim vojnim snagama.
Na listu je dodato ukupno 34 pojedinca i 47 entiteta povezanih sa ruskim vojnim i industrijskim kompleksom, "tajnom flotom" tankera za naftu i gas, kao i drugim subjektima koji su povezani sa aktivnostima političkog miješanja Rusije, prenosi Rojters.
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- Nova ograničenja su odobrena, a ministri zemalja članica EU razmatraju novi paket širih sankcija - rekla je u saopštenju visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.
Evropska unija je 9. juna predložila 21. paket sankcija Rusiji, koji se odnosi prevashodno na energetiku, finansije, tržište kriptivaluta i trgovinu.
Uvedene su i mjere protiv luka, aerodroma i rafinerija koje učestvuju u trgovini ruskom naftom, kao i ograničenja u prodaji LNG tankera Rusiji.
Pored toga, zabrana transakcija odnosi se i na 31 rusku banku, kao i na 20 banaka, kripto firmi ili platformi i trgovaca naftom u trećim zemljama.
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Pored toga, na udaru sankcija je prvi put i rusko ribarstvo.
Evropska unija je do sada usvojila 20 paketa restriktivnih mjera, pri čemu se individualne sankcije primjenjuju na oko 2.600 pojedinaca i pravnih subjekata zbog vojne agresije na Ukrajinu.
Države članice EU su prošle nedjelje u Briselu odobrile i sankcije "protiv iranskih pojedinaca i pravnih lica koja su umiješana u kršenje slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz".
(Tanjug)
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