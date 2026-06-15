Vens: Vašington će objaviti tekst sporazuma već ove sedmice

SAD su spremne da već ove sedmice objave tekst sporazuma sa Iranom, izjavio je američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens.

"Mislim da će ljudi, kada vide tekst sporazuma koji ćemo, nadam se, objaviti ove sedmice, shvatiti da će on učiniti cjelokupni region bezbjednijim", rekao je Vens za "Si-Bi-Es njuz".

Vens je izrazio nadu da će ljudi koji pročitaju tekst shvatiti da se radi o "trasnformativnom sporazumu".

Vašington i Teheran potvrdili su ranije da su SAD i Iran postigli sporazum o prekidu sukoba. Očekuje se da sporazum bude potpisan u petak, 19. juna, u Ženevi.