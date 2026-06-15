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Indiju pogodio toplotni talas, izmjereno nevjerovatnih 64 stepena!

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ATV
15.06.2026 10:57

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Топлотни удар у Индији
Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Indiju je proteklih nedjelja pogodio toplotni talas, a u prestonici Nju Delhiju prošlog utorka je izmjereno 43,5 stepeni Celzijusa, ali je temperatura na suncu dostigla čak 64 stepena, prenosi danas BBS.

Zvanični podaci meteorološke službe pokazuju vrijednosti temperatura koje se u gradu mjere pod standardnim uslovima, ali termalne kamere organizacije Grinpis Indija bilježe toplotu iznad same površine tla.

Tokom vrelih dana, beton, ulice, vozila, kao i druge površine izložene suncu mogu da se ugriju znatno više nego okolni vazduh, navode stručnjaci, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Indija

Rekordni toplotni talas

Nju Delhi

vrućina

vreli dani

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