Izrael: Trampov sporazum nas ne obavezuje, nismo njegovi potpisnici

Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben Gvir poručio je da sporazum koji je predsjednik SAD Donald Tramp najavio sa Iranom ne obavezuje Izrael i da njegova zemlja nije strana u tom dogovoru.

"Trampov sporazum nas ne obavezuje. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo nezavisna i suverena država", naveo je Ben Gvir u saopštenju.

Dodao je da "Izrael nije partner u ovom sporazumu, koji ne garantuje našu bezbjednost".

"Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije (u Libanu) koju su naši borci zauzeli", poručio je izraelski ministar.