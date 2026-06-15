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Izrael: Trampov sporazum nas ne obavezuje, nismo njegovi potpisnici

Autor:

ATV
15.06.2026 10:46

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Израел: Трампов споразум нас не обавезује, нисмо његови потписници
Foto: Tanjug/AP

Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben Gvir poručio je da sporazum koji je predsjednik SAD Donald Tramp najavio sa Iranom ne obavezuje Izrael i da njegova zemlja nije strana u tom dogovoru.

"Trampov sporazum nas ne obavezuje. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo nezavisna i suverena država", naveo je Ben Gvir u saopštenju.

Dodao je da "Izrael nije partner u ovom sporazumu, koji ne garantuje našu bezbjednost".

"Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije (u Libanu) koju su naši borci zauzeli", poručio je izraelski ministar.

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Izrael

sporazum

Donald Tramp

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