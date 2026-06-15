Izrael: Trampov sporazum nas ne obavezuje, nismo njegovi potpisnici

Autor:ATV
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Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben Gvir poručio je da sporazum koji je predsjednik SAD Donald Tramp najavio sa Iranom ne obavezuje Izrael i da njegova zemlja nije strana u tom dogovoru.
"Trampov sporazum nas ne obavezuje. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo nezavisna i suverena država", naveo je Ben Gvir u saopštenju.
Dodao je da "Izrael nije partner u ovom sporazumu, koji ne garantuje našu bezbjednost".
"Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije (u Libanu) koju su naši borci zauzeli", poručio je izraelski ministar.
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