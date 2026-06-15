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"Važno što Vrhovni sud nije prihvatio zahtjev za blažu kaznu Kujoviću"

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ATV
15.06.2026 14:02

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"Важно што Врховни суд није прихватио захтјев за блажу казну Кујовићу"

Nakon šest godina sudskog postupka, koji je okončan pravosnažnom presudom, Dragović i Hršum su u zajedničkoj pisanoj izjavi naveli su da njihove rane nisu ni manje ni lakše i da će porodice do kraja života nositi teret tragedije.

Miloš Dragović i Ratko Hršum, očevi Darija i Danijele Hršum poginulih u saobraćajnoj nesreći avgusta 2020. godine, saglasni su da je važno što Vrhovni sud Republike Srpske nije prihvatio argumente odbrane kojima je tražena blaža kazna za osuđenog Admira Kujovića, te poručili da ne postoji kazna koja može nadoknaditi izgubljene živote njihove djece.

"Naši Dado i Danijela se neće vratiti. Njihovi sinovi, Danilo i Ilija, odrastaće bez roditelja. To je kazna koju mi izdržavamo svakoga dana", piše u zajedničkoj izjavi Dragovića i Hršuma.

U tekstu se ukazuje da je tokom postupka pokušavano da se izazove saosjećanje prema osuđenom zbog činjenice da je otac dvoje maloljetne djece, ali i ističe da je na njih najsnažniji utisak ostavilo pitanje Kujoviću - da li je svjestan da je svojom bahatom vožnjom dva dječaka zauvijek ostavio bez roditelja?

Погинули Супружници Хршум

Hronika

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"To pitanje, možda više od same presude, podsjeća šta je suština ove tragedije. Iza sudskih spisa i pravnih formulacija ostali su ugašeni životi naše djece, dva dječaka koji odrastaju bez majke i oca i porodice koje više nikada neće biti iste", piše u zajedničkoj izjavi Dragovića i Hršuma.

Očevi Darija i Danijele Hršum naglašavaju da nikada nisu tražili osvetu, već da pravda pokaže da žrtve nisu samo imena u sudskim predmetima i da se ne zaboravi vrijednost ljudskog života.

Oni su zahvalili svim ljudima koji su im tokom proteklih godina pružali podršku i istakli da će nastaviti da žive sa uspomenom na Darija i Danijelu.

"Nastavićemo da živimo sa uspomenom na našeg Darija i našu Danijelu, čuvajući ih u srcu dok smo živi", poruka je iz zajedničke izjave Dragovića i Hršuma.

Saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli supružnici Dario i Danijela Hršum dogodila se 11. avgusta 2020. godine na magistralnom putu Ljubogošta–Pale, u mjestu Kalovita brda.

Okružni sud u Istočnom Sarajevu prvobitno je u maju 2022. godine osudio Kujovića na osam godina zatvora zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, ali je Vrhovni sud Republike Srpske u avgustu 2024. godine ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

U ponovljenom postupku Okružni sud je u novembru 2025. godine ponovo izrekao kaznu od osam godina zatvora, a Vrhovni sud Republike Srpske je u junu ove godine odbio žalbe odbrane i tužilaštva, čime je presuda postala pravosnažna.

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Vrhovni sud Republike Srpske

Admir Kujović

Danijela i Dario Hršum

presuda

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