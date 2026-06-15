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Patrušev otkrio šta Zapad priprema: Nećemo to dozvoliti

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ATV
15.06.2026 18:32

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Николај Патрушев, помоћник руског предсједника и предсједник Поморског колегијума
Foto: Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP/Tanjug

Pomoćnik ruskog predsjednika i predsjednik Pomorskog kolegijuma, Nikolaj Patrušev je u intervjuu za ruske medije rekao da Rusija ne smije dozvoliti Zapadu da blokira njene ključne pomorske rute – Baltičko i Crno more.

Zapadne zemlje se ne pripremaju samo za blokadu Baltičkog i Crnog mora, one takođe spremaju scenarije za preventivne udare na ruske pomorske baze, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsjednika i predsjednik Pomorskog kolegijuma, u intervjuu za ruske medije.

"Zato je važno osigurati blagovremeno raspoređivanje i borbenu gotovost flote, sposobnost da se suprotstavi cijelom spektru pretnji, uključujući dronove, sajber napade i, naravno, sabotažu", izjavio je Patrušev.

On je rekao da nije tajna da trgovački brodovi sa magnetnim minama pričvršćenim na dnu, u suštini pretvorenim u plutajuće bombe, redovno pristaju u ruske luke.

"Mi otkrivamo i deaktiviramo ove mine, ali činjenica ostaje. Uzgred, postoje sumnje da se mine postavljaju i u evropskim lukama", primjetio je pomoćnik predsjednika.

Šef Pomorskog odbora naglasio je da je primarni cilj Rusije "aktivna strategija".

"Naša mornarica, kroz svoju obuku i odlučnost, mora da preuzme inicijativu i nametne svoju volju protivnicima blizu njihovih obala. Ne bi trebalo da čekamo da se NATO brodovi, avioni i dronovi pojave blizu naših morskih granica – oni već teže da tamo budu stalno. Naprotiv, moramo biti tačno ispred nosa potencijalnog neprijatelja", kazao je Nikolaj Patrušev.

Evropa se kreće ka katastrofalnom scenariju

On je poručio da će Evropa, ili pronaći pragmatične političare, ili će se suočiti sa katastrofom.

"Za sada se događaji odvijaju po drugom scenariju. Neke evropske zemlje jednostavno jedva čekaju da on počne. Možda sam malo oštar, ali kada gledam baltičke miševe kako čupaju brkove mačke sa nuklearnim kandžama, upravo takav utisak stičem", izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Nikolaj Patrušev.

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On je ocijenio da neonacisti u Evropi ulažu sve napore da Evropsku uniju pretvore u "Četvrti rajh". Neonacističke bande zastrašuju ukrajinsko stanovništvo i imaju potpunu kontrolu nad Vladimirom Zelenskim, istakao je zvaničnik.

"Neonacističke bande, koje sponzorišu London i Brisel, terorišu ukrajinsko stanovništvo i imaju potpunu kontrolu nad Zelenskim. U suštini, danas u Ukrajini imamo misiju da spasemo našu braću koja su pala pod neonacističku okupaciju. Naravno, Gebelsovi nasljednici, kao i obično, sve okreću naglavačke i pričaju bajke o tome kako je Moskva navodno osvojila Ukrajinu", ukazao je Patrušev i dodao da Evropa ponovo učestvuje u istrebljenju slovenskog stanovništva i da ovog puta to čini preko ukrajinskih neonacista.

RT Balkan

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Nikolaj Patrušev

Rusija

Zapad

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