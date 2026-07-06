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Fudbaleri Levskog odradili trening na Gradskom stadionu

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 20:11

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Фудбалери Левског одрадили тренинг на Градском стадиону у Бањалуци уочи утакмице са Борцем.
Foto: ATV

Fudbaleri Levskog odradili trening na Gradskom stadionu u Banjaluci uoči utakmice sa Borcem.

Gradski stadion spreman je za okršaj fudbalera banjalučkog Borca i Levskog iz Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Utakmica je na programu u utorak, sa početkom u 20.30 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Borac Levski

Banjaluka

Gradski stadion

Fudbal utakmica

FK Borac

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