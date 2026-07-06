Muharemović traži dobru platu u Juventusu, veću od kapitena

Italijanski mediji pišu da je Juventus pokazao interesovanje za bh. napadača Tarika Muharemovića, ali da su pregovori otežani zbog plate koju Muharemović traži.

Ekipa Sasuola je procijenila tržišnu vrijednost svog fudbalera na oko 40 miliona evra, a klub iz Torina bi trebalo da plati polovinu te cifre. Juventus je ponudio 15 miliona evra na ime fiksnog obeštećenja uz tri miliona evra kroz potencijalne bonuse.

Međutim, Muharemović traži platu između tri i četiri miliona i tu je nastupio problem. Njegov tim smatra da na račun interesovanja klubova iz engleskog Premijeršipa on može bez većih problema dobiti identičnu ili čak i veću platu.

Cifra koju je zatražio Muharemović veća je od dobrog dijela ekipe. Kapiten Stare dame Manuel Lokateli zarađuje tri miliona evra godišnje. Najveću platu ima Dušan Vlahović 12 miliona evra, zatim Džonatan Dejvid šest, Bremer pet, Kopmajners 4.5 i Openda četiri miliona evra.

Da Muharemović dobije istu, imao bi veću platu od Konseisaa, Gatija, Veston Mekenija, Kostića, Kambijaza, Kalulua, Ruganija, Miretija.

Zvijezda Juventusa i velika želja brojnih evropskih klubova Kenan Jildiz zarađuje 1.5 miliona evra po sezoni.