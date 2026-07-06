BiH slavi u trećoj četvrtini, prednost Srbije i dalje velika

30' Treća četvrtina - 75:59 BiH slavi u trećoj četvrtini i smanjuje zaostatak, ali opet nedovoljno da bi ugrozili rezultat Srbije. Treću četvrtinu dobili su sa 24:21, a trenutni rezultat je 75:59. Jović i Jokić nastavljaju dominaciju u dresu Srbije. Jović je otišao na 24 postignuta koša i dva skoka, a Jokić se približava tripl-dabl učinku. Postigao je 19 koševa, sedam skokova i upisao osam asistencija. Najuspješniji u dresu BiH je Garza sa 14 poena i tri skoka. Prati ga Alibegović sa osam poena, šest skokova i jednom asistencijom.

20' Druga četvrtina - 54:35 Košarkaši Srbije nastavili su svoju dominaciju u drugoj četvrtini, a na pauzu su otišli rezultatom 54:35. BiH je u jednom trenutku zaprijetila Srbiji i primakla se na minus pet, ali su izabranici Dušana Alimpijevića vezali pet pogodaka. U igru se uključio i Nikola Jokić koji je postigao 15 koševa u drugoj četvrtini. Dobrim napadom i čvrstom odbranom, Srbija je na poluvremenu napravila +19 razliku. Jović predvodi listu najefikasnijih sa 17 poena, Jokić je drugi sa 15, a Đurišić treći sa devet. U dresu BiH po šest poena su postigli Alibegović, Garza, i Kamenjaš.

10' Prva četvrtina 27:15 Košarkaši Srbije od samog početka držali su prednost i kontrolisali čitav meč. Najveću razliku koju su napravili iznosila je +7, ali se BiH postepeno vraćala. Ipak, sve to nije bilo dovoljno da u prvoj četvrtini ugroze košarkaše Srbije. U samom finišu Srbi su povećali razliku na plus 12. Najviše je pogađao Nikola Jović (8), Đurišić (5) i Avramović (3). U dresu BiH najbolji je Alibegović sa šest poena, zatim Gegić i Lazić sa po tri. Nikola Jokić se nije upisao u listu strijelaca, ali ima tri asistencija i pet skokova.

Sastavi:

Srbija: Avramović, Jokić, Jović, Lakić, Momirov

BiH: Alibegović, Gegić, Kamenjaš, Lazić, Talić

U prvom odigranom meču prošle godine Srbija je slavila rezultatom 74:72.

Večeras će za razliku od prošlog meča na terenu biti jača postava. Srbija će juriti pobjedu protiv BiH preko Nikole Jokića, Alekse Avramovića, Nikole Jovića, Dejana Davidovca i Nemanje Dangubića.

Za BiH večeras nema najboljih igrača. Od ranije je poznato da Jusuf Nurkić i Dženan Musa neće igrati, a neće biti ni povrijeđenog Edina Atića.