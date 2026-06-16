Akcija "Fabija": Pretresi na više lokacija, uhapšeno 5 osoba

U akciji, "Fabija" koja je usmjerena na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, izvršeni su pretresi na više lokacija na području Bileće, prilikom čega je uhapšeno više lica, potvrđeno je za ATV.

Kako ATV saznaje pretresi su izvršeni na 6 lokacija na području Policijske uprave Trebinje, i 4 lokacije na području Mostara.

Akcija Fabija

Uhapšeno je 5 osoba prilikom čega je jedna predata SIPI, dok se jedno lice nalazi u bjekstvu.

Policijski službenici PU Trebinje tokom dana u saradnji sa Upravom za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Republike Srpske, a uz podršku Žandarmerije MUP-a Republike Srpske, danas su na području opštine Bileća izveli kodnu akciju „Fabija“. Akcija je usmjerena na sprečavanje i zloupotrebu opojnih droga i danas je izvršen pretres na šest lokacija na području opštine Bileća pri čemu su lišena slobode četiri lica. Jedno lice predano u nadležnost Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), a za krivična djela u istoj akciji „Neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga“ na području grada Mostara.

Dakle, akcija je realizovana u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, koja je ovoga puta aktivnosti realizovala na području Federacije BiH. U akciji je ukupno zaplijenjeno oko 10,5 kg marihuane, opojne droge, koja svojim karakteristikama asocira na marihuanu, kao i 42 grama opojne droge, koja asocira na kokain.

Sve ove aktivnosti su sprovedene pod naredbom Okružnog suda u Trebinju, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju u periodu od mjeseca februara pa do današnjeg dana. U toku su i dalje aktivnosti po ovom pitanju na području opštine Bileća. Jedan dio lica koja su uhapšena je od prije poznat policiji. Lišena su slobode lica inicijala R. V., M. V., A. V, K. Z., a koje je predano u nadležnost Državne agencije za istrage i zaštitu dok se za jednim licem traga, kazali su iz PU Trebinje za ATV.