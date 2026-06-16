Nagrade dokaz da nastavnici u Republici Srpskoj rade dobar posao

Predstavnici Pedagoškog zavoda Republike Srpske uručili su juče u Banjaluci 25 nagrada za nastavnike iz cijele Srpske čiji su radovi prepoznati kao primjeri dobre nastavne prakse. Primjeri iz prakse govore da nastavnici u Republici Srpskoj zaista rade dobar posao.

"Jučerašnja prezentacija je pokazala koliko znanja, entuzijazma i posvećenosti postoji u našim učionicama. Ja dolazim iz Prnjavora, iz gimnazije Prnjavor i osvojila sam prvo mjesto u kategoriji društveno- humanističkih predmeta. Dolazim iz škole koja je tokom ovih aktivnosti Republičkog pedagoškog zavoda osvojila najviše prvih mjesta jer pored mene su Mila Janović i Slavica Šobot osvojile prvo mjesto u okviru prirodno-matematičkih nauka kao profesorice biologije i hemije", rekla je Jadranka Vidović, profesor u gimnaziji u Prnjavoru.

Ne postoji teži i ljepši posao. Djeca uzrasta od šest do 11 godina traže mnogo energije pri čemu je potrebno biti majstor svog zanata kako bi djecu pored tehnologije uspjeli animirati i doprijeti do njih, navodi Boris Petrović, nastavnik u OŠ "Milan Rakić" Banjaluka.

Najvažnija inovativnost u nastavi

"Smatram da nam je inovativnost važnija sada nego ikada jer se nekako sve mijenja. U proteklih 20 godina djeca nisu ista, automobili nisu isti, tehnologija nije ista i sve to negdje trpi promjene. Škola se negdje mora prilagoditi svemu tome i ja sam zaista pozdravio i rekao da nam u prvo ovako nekih događaja treba", kaže Petrović.

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Primjeri iz prakse govore da nastavnici u Republici Srpskoj zaista rade dobar posao kao i da postoji još mnogo vrijednih i dobrih nastavnika koji u učionicama prave čarolije, dodaje Petrović.

"Ako čovjek nešto dobro radi i ako se to primjeti, prepozna na nekim višim organima, zašto onda o tome ne pričati i zašto jednostavno ne animirati druge ljude da se odvaže jer svi smo možda malo skučeni u tim svojim učionicama. Niko ne želi nešto pretjerano iznositi neke ideje, mislim da se ipak trebamo osloboditi tog straha od greške jer greška je normalni prirodni proces učenja. Trebamo se truditi, trebamo izlaziti sa novim idejama i mislim da to neće biti loše", rekao je Petrović.

Nastavnik je tu da probudi radoznalost

Veličina i broj djece u školi nema uticaja koliko će se čuti da iz te škole dolaze dobra djeca, navodi Lena Lukić nastavnik hemije u OŠ Vuk Stefanović Karadžić iz Omarske.

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"Ja se držim toga da je do nas kako ćemo mi implementirati rad, kako ćemo naš predmet učiniti zanimljivim pogotovo za nešto što je hemija koji važi za jedan od težih predmeta. Ne samo u hemiji nego u svim predmetima mi moramo naći način kako da približimo djeci sve to što učimo. Nastavnik nije neko ko samo prenosi činjenice. Ja kao hemičar nisam neko ko prenosi definicije i formula, ja sam neko ko u njima treba da probudi radoznalost, želju za istraživanjem, samostalnosti. Hemija kao takva meni daje širok spektar mogućnosti da pronađem različite načine. Do nastavnik je da prepozna šta učeniku najviše leži i da iza sebe taj nastavnik ima upravu koja ga podržava.