Prekinuta sjednica NSRS, nestalo struje

Autor:ATV
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Današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske prekinuta je zbog nestanka struje.
Tokom govora poslanika Nebojše Vukanovića u sali je nestalo struje, zbog čega su poslanici bili prinuđeni da prekinu sjednicu.
Predsjednik NSRS Nenad Stevandić dao je pauzu, a nakon nekoliko minuta situacija je riješena.
Prema nezvaničnim informacijama, problem nije bio sam u NSRS, nego je centar grada kratkotrajno ostao bez električne energije.
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