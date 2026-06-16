Prekinuta sjednica NSRS, nestalo struje

Tokom govora poslanika Nebojše Vukanovića u sali je nestalo struje, zbog čega su poslanici bili prinuđeni da prekinu sjednicu.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić dao je pauzu, a nakon nekoliko minuta situacija je riješena.

Prema nezvaničnim informacijama, problem nije bio sam u NSRS, nego je centar grada kratkotrajno ostao bez električne energije.