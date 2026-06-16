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Prekinuta sjednica NSRS, nestalo struje

Autor:

ATV
16.06.2026 11:51

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Прекинута сједница НСРС, нестало струје
Foto: Printscreen

Današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske prekinuta je zbog nestanka struje.

Tokom govora poslanika Nebojše Vukanovića u sali je nestalo struje, zbog čega su poslanici bili prinuđeni da prekinu sjednicu.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić dao je pauzu, a nakon nekoliko minuta situacija je riješena.

Prema nezvaničnim informacijama, problem nije bio sam u NSRS, nego je centar grada kratkotrajno ostao bez električne energije.

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nsrs

Struja

sjednica

Komentari (3)

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