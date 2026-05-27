Koji narodni poslanici nisu glasali za deklaraciju o zatvaranju OHR-a

ATV
27.05.2026 22:40

Који народни посланици нису гласали за декларацију о затварању ОХР-а

Narodni poslanik Srđan Mazalica kaže da je djelovanje visokih predstavnika u BiH uslovljeno međunarodnom podrškom, ali i jedinstvom političke scene u Republici Srpskoj. Upravo je nesloga je ojačala poziciju Kristijana Šmita.

"Kada je Miroslav Lajčak nametnuo izmjene Zakona o Savjetu ministara i Poslovnika o radu PS BiH mi to nismo prihvatili. Tada smo imali jedinstvo. Tada su PDP, SDS zajedno sa nama odbacili to. Imali smo zajedničke mitinge. Od tada sve do odlaska Valentina Incka, barem kada je u pitanju Republika Srpska, nije bilo korišćenja bonskih ovlašćenja. Incko je nametnuo izmjene Krivičnog zakona koje nisu bile prihvaćene od stranih ambasada i nije bilo primjene tih izmjena donedavno. Takođe spremamo i zahtjev za ocjenu ustavnosti i tog zakona", kaže Mazalica.

On podsjeća da je u periodu od 2021. do danas bilo dosta zaključaka koji su tražili jedinstvo u Republici Srpskoj i učvršćivanje pozicije pred kancelarijom OHR-a.

"Za te zaključke nisu glasali SDS i PDP. Mi smo tada imali podijeljenu situaciju, ne ovakvo jedinstvo kakvo smo sada imali. To je uticalo na to da pozicija Kristijana Šmita bude jača jer on ima podršku SAD i čitavog političkog zapada, ali i određenih opozicionih krugova koji nisu bili protiv imenovanja novog visokog predstavnika. Molim kolege da prihvate neke realnosti i da sada pokušamo biti jedinstveni. Moramo priznati da naši veliki napori na međunarodnom planu u objašnjavanju situacije doprinosi tome da se zatvara ta kancelarija OHR-a".

Mazalica je spomenuo i poslanike u Narodnoj skupštini koji nisu glasali za ovu deklaraciju.

"Od 60 poslanika, 57 je glasalo. Nebojša Vukanović je sjedio u sali i nije glasao. Nije bila izvučena kartica, bio je u sali on i Zagorka Grahovac. Savanović i Vučinić mislim da nisu bili u sali. Jedan poslanik SDS-a, po meni nema logike da on nije htio da glasa za deklaraciju. On je treći. Poslanik sjedi, nije glasao ni za ni protiv, niti je suzdržan. On samo sjedi i ne glasa. To se jasno vidi na izvještaju o glasanju", rekao je Mazalica.

