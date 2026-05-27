Kovačević: Šmit više nema podršku za bilo kakve odluke

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević ocijenio je da su izjave bivših predstavnika Karla Bilta i Volfganga Petriča, te SAD o tome da OHR treba zatvoriti potvrda velike pobjede predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Kovačević je rekao da je zanimljivo da je Biltova i Petričeva izjava uslijedila dan nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju da OHR treba zatvoriti

"Napisali su da treba da se zatvori Kancelarija visokog predstavnika, da ne treba uopšte razmišljati o tome ko će biti novi, nego da treba razmišljati o novoj stranici za BiH i o tome da domaći predstavnici preuzmu donošenje odluka. Ako uzmemo da postoji takav stav i u SAD, koji su do sada bili glavni sponzori i glavni patronati visokog predstavnika, onda moramo da konstatujemo jednu veoma jednostavnu stvar - da je to jedna velika pobjeda Milorada Dodika”, konstatovao je Kovačević za RTRS.

Dodik je, prema njegovim riječima, jedini političar koji 20 godina govori samo o tom konceptu za BiH, što se nigdje u Sarajevu nije moglo čuti.

"U ovom tekstu koji su napisali Petrič i Bilt u kojem oni sada smatraju da sve ono što su bili zadaci koje su oni negdje imaginarno zamislili o tom takozvanom građenju nacije BiH, koja je nemoguća i koja se nikada neće dogoditi, da oni sada te zadatke žele da prebace na Brisel", naveo je Kovačević.

On je dodao da Petrič i Bilt žele da isključe tu priču i naprave novu u kojoj Brisel treba da ispostavlja te uslove pred BiH, a da onda, kako oni kažu, BiH dokaže da li je u Evropi.

"Mi smo oduvijek u Evropi. Neće nam sigurno Karl Bilt određivati jesmo li mi u Evropi. Jedino možda neki novi geograf koji će da napravi neku novu kartu Evrope. Ali ja ne želim da prihvatim da je Karl Bilt veći Evropljanin od mene ili od bilo koga u Sarajevu, bilo koga u Tuzli, Mostaru ili bilo gdje", rekao je Kovačević.

"Problem zahtjevi da se institucije BiH bave temama koje nisu u njihovoj nadležnosti"

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH, pa tako i Parlamentarnoj skupštini u prvom redu štite interese Republike Srpske, kao i i Ustav i ustavnu strukturu BiH, ali da problem predstavljaju zahtjevi političkog Sarajeva da se ove institucije bave temama koje nisu u njihovoj nadležnosti.

"Pa onda opet od nas prave čudovišta kako mi nešto ne damo, kako mi nećemo, kako mi blokiramo", istakao je Kovačević, podsjećajući da je Ustavom jasno određeno za šta se BiH pita, a za šta ne, odnosno da se jasno zna šta je nadležnost BiH, šta Republike Srpske, a šta Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, u političkom Sarajevu to pokušavaju da ignorišu i žele da BiH odlučuje o svemu, iako za to nije nadležna.

"I onda vam dolaze inicijative, naprimjer, o nadležnosti za zdravstvo, i kad im kažete da to nije nadležnost BiH, onda oni pokušavaju od vas da naprave nekakvo čudovište", izjavio je Kovačević za RTRS.

On je poručio da FBiH ima svoju Vladu i Parlament, zbog čega na nivou BiH treba prestati gubiti vrijeme na pitanja sa kojima ovaj nivo BiH nema nikakve veze.

Navodeći da je Ustav odredio da je BiH asimetrična federacija, sastavljena od FBiH i Republike Srpske, Kovačević je pozvao federalne predstavnike da, ukoliko stvarno žele da se nešto riješi, to rješavaju tamo gdje je Ustav odredio.

Kovačević je rekao da nije predstavnik "gore u Sarajevu", već predstavnik Republike Srpske i u Parlamentarnoj skupštini BiH, i u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, Briselu, Vašingtonu, Tel Avivu ili bilo gdje drugo u svijetu.

"Uvijek je potpuno jasno koga ja predstavljam i nemam problem da se dogovorim sa bilo kim u Sarajevu. Naprotiv, želim da se dogovorim. Želim da sve ono što je nadležnost BiH svi shvatimo ozbiljno i da u skladu sa svojim nadležnostima sve ono što treba mi da riješimo u Parlamentarnoj skupštini ili u Predsjedništvu BiH ili u Savjetu ministara ili u bilo kojoj drugoj zajedničkoj instituciji kako bismo pomogli ljudima u BiH", rekao je Kovačević.

On je istakao da je problem u zahtjevima iz Sarajeva da se nivo zajedničkih institucija bavi temama koje nisu nadležnost BiH.

Kao primjer, Kovačević je naveo prijedlog smanjenja akciza na gorivo, koje se dijele između FBiH i Republike Srpske.

"Logično je da o tome odlučuju oni o čijim prihodima se radi", rekao je Kovačević i dodao da su predstavnici SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini istakli spremnost da se interveniše po ovom pitanju, ali da nije bilo partnera u Sarajevu.

U Sarajevu je, kaže Kovačević, bila samo jedna jedina želja i to je došlo u parlamentarnu proceduru, nažalost, uz podršku opozicije iz Republike Srpske, da se mjesto odlučivanja iz Republike Srpske i Federacije prebaci u Sarajevo, što predstavnici SNSD-a ne mogu dozvoliti.

Kovačević je istakao da Republika Srpska ima političku strukturu koja je spremna da vodi dijalog i da se dogovara, što je i dokazala.

"Kad god smo imali partnera s kojim se može razgovarati, mi smo se dogovarali, mi smo pravili dogovore, mi smo pravili korake. Nekad malo sporije, nekad malo brže", rekao je Kovačević i podsjetio da je na početku ovog mandata konsenzusom usvojen značajan broj zakona, zahvaljujući čemu je BiH dobila status kandidata za članstvo u EU, prenosi Srna.

Šmit ranije imao podršku, ali Republika Srpska nije poklekla u borbi

Kovačević je istakao da je Šmit ranije imao podršku za sve što je radio od mnogo ozbiljnih adresa, ali da Republika Srpska nije poklekla u borbi protiv njega, iako se borila ne samo protiv Šmita, nego i svih onih koje predstavlja i koji ga podržavaju.

On je podsjetio da je Šmit prema svom nahođenju mijenjao zakone i procedure u BiH, kršeći pri tom Ustav BiH, te istakao da nije uspio u namjeri da uništi Republiku Srpsku.

"Politikom Milorada Dodika, koju su sprovodili i Milorad Dodik i Željka Cvijanović i Ana Trišić Babić i još nas nekoliko, došli smo do toga da Kristijan Šmit odlazi. Dakle, to je nešto što mi definitivno smatramo uspjehom", rekao je Kovačević za RTRS.

Navodeći da Šmit nije bio legitimno izabran, Kovačević je istakao da u Ustavu BiH inače ne postoji visoki predstavnik, ali da se navodi u Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma gd‌je je definisano da visokog predstavnika biraju strane potpisnice ovog Aneksa, između ostalog i Republika Srpska.

U Aneksu Dejtonskog sporazuma navedeno je i da se visoki predstavnik bira relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN i da ima mandat ne da interveniše nego da moderira.

Kovačević je rekao da Republika Srpska kao potpisnik Dejtonskog sporazuma i Aneksa 10 nema protiv moderacije.

Kovačević je podsjetio da je Šmit nametnuo izmjene Krivičnog zakona, potpuno protiv Ustava i Dejtonskog sporazuma nakon čega je suđen i proganjan predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Dakle, neko ko je izabran od naroda Republike Srpske da vodi Republiku Srpsku, da vodi ovaj narod, pa su na kraju došli do toga da mu oduzmu poziciju koju mu je narod na izborima dao?", upitao je Kovačević.

On je rekao da time poništena izborna volja i srpskog naroda i svih građana Republike Srpske.

Kovačević je podsjetio da je SNSD ubjedljivi pobjednik prošlih opštih izbora u BiH sa najviše osvojenih glasova, što govori o demokratskom legitimitetu stranke.

"I onda nama kaže neki Dino, Pinokio, Konaković, kako ga već zovu – `mi ćemo njih da pobrišemo gumicom`!?. Pa ne radi se tu o nama. Tu se radi o demokratskom legitimitetu koji mi predstavljamo. A kad govorimo o Sarajevu i nivou BiH, mi ne predstavljamo samo naše birače. Mi smo izraz volje Republike Srpske i srpskog naroda. I onda ti nama pritiš nekakvim bagerima, nekakvim glupostima. I naravno, onda oni kažu neće da pregovaraju sa nama", rekao je Kovačević.

On je dodao da je SNSD posljednja adresa koju u ovakvim okolnostima treba pitati za dogovor.

Kada je u pitanju izbor novog visokog predstavnika, Kovačević je istakao da, što se Republike Srpske tiče, on nije potreban.

"Nas visoki predstavnik nikakav ne zanima", poručio je Kovačević, ali da će se Republika Srpska ponašati u skladu sa Dejtonskim sporazumom i rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN.

Kovačević je istakao da nikakva intervencija sa strane ne može da zamijeni dogovor domaćih izabranih političara, na šta se često oslanja političko Sarajevo.

"Dakle, to je nešto što treba konačno da se dogodi. Da se oslobodimo onih koji nameću odluke u bilo čijem interesu, pa makar bilo i u interesu Republike Srpske. I da jednostavno predstavnici Republike Srpske, predstavnici Federacije, predstavnici tri konstitutivna naroda, kako je Ustav odredio, sjednu i dogovaraju se. Pa oko nekih stvari se nećemo dogovoriti možda nikada, oko nekih stvari ćemo se dogovoriti odmah. Ali, to je jedini način na koji treba da funkcioniše bilo koja zemlja", zaključio je Kovačević.