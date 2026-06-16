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Mladić (21) brutalno pretučen na ulici, zadobio teške povrede glave

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ATV
16.06.2026 22:58

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Mladić (21) teško je povrijeđen večeras u Beogradu.

Kako saznaje Kurir, mladića su nepoznata lica napala u Ulici Vojvode Vlahovića.

On je u napadu zadobio povredu glave.

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Policija i Hitna pomoć na licu mjesta, a povrijeđeni mladić prevezen je Urgentni centar.

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Beograd

Srbija

pretučen mladić

Hitna pomoć

Policija

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