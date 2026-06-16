Mladić (21) brutalno pretučen na ulici, zadobio teške povrede glave

Foto: MUP Srbije

Mladić (21) teško je povrijeđen večeras u Beogradu.

Kako saznaje Kurir, mladića su nepoznata lica napala u Ulici Vojvode Vlahovića. On je u napadu zadobio povredu glave. Srbija OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula Policija i Hitna pomoć na licu mjesta, a povrijeđeni mladić prevezen je Urgentni centar.

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