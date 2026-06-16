Muškarac iz BiH izvukao "deblji kraj" u sukobu sa beskućnikom iz Gane

Pripadnici italijanskih karabinjera intervenisali su danas, 16. juna, zbog nasilna tuča koja je izbila u centru italijanske opštine Ostija, a čiji su glavni vinovnici bili državljanin Gane i muškarac iz Bosne i Hercegovine.

Sve se desilo jutros, nedaleko od narodne kuhinje Karitasa, gd‌je se obično skupljaju beskućnici. Svađa je u roku od nekoliko trenutaka eskalirala u nasilan napad u kojem su korištene staklene flaša.

Dvije osobe su povrijeđene i prebačene u bolnicu, dok su karabinjeri kompanije Ostija pokrenuli istragu kako bi utvrdili uzroke i odgovornost za incident.

Od svađe do nasilja

Protagonisti incidenta su državljanin Gane i državljanin BiH, obojica starosti između 20 i 40 godina i, prema početnim informacijama, obojica beskućnici.

Razlozi koji su doveli do tuče još uvek nisu utvrđeni. Među pretpostavkama je da se radi o trivijalnom motive i običnom nesporazumu. Međutim, iako je sve počelo kao verbalni sukob, brzo je eskaliralo u međusobnu agresiju. Tokom tuče, navodno su korišćene flaše, a državljanin BiH je uboden jednom takvom flašom, što je zahtijevalo hitnu intervenciju.

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Kako se sve dešavalo u samom centru, karabinjeri su stigli na lice mjesta u roku od nekoliko minuta, zatekavši povrijeđene muškarce, koji su još uvijek bili u šoku.

Istovremeno, pozvana je hitna medicinska pomoć 118, koja je pružila prvu pomoć prije nego što su obojica odvedeni u bolnicu.

Državljanin BiH u težem stanju

Muškarac iz Gane je odveden na hitnu pomoć u bolnici Grasi u Ostiji, gd‌je je liječen zbog povrede glave koja se ne smatra ozbiljnom.

Muškarac iz BiH je prebačen u bolnicu San Kamilo u Rimu sa ranom na ramenu i on je u težem stanju. Uprkos složenijem medicinskom stanju, nije životno ugrožen.

/Nezavisne novine/