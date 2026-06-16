Par uhvaćen kako vodi ljubav u džamiji: Skandal u Turskoj

U gradu Kodžaeli u Turskoj, mujezin jedne istorijske džamije, koji je stigao na jutarnju molitvu, posumnjao je da nešto nije u redu kada je čuo zvukove iz unutrašnjosti objekta.

U početku je pomislio da je riječ o provali, ali je pregled snimaka sa sigurnosnih kamera otkrio sasvim drugačiju sliku. Prema snimcima, muškarac i žena ušli su u džamiju i imali intimne odnose unutar vjerskog objekta, prenosi Protothema.

Mujezin je odmah obavijestio policiju, koja je pokrenula istragu. Zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera, vlasti su uspjele da identifikuju osumnjičene i ubrzo uhapse par.

Svijet Oglasio se papa nakon dogovora Amerike i Irana: Zahvalan sam Bogu

Prema pisanju lista Ozgur Kodžaeli, dvoje uhapšenih je tokom saslušanja izjavilo da su se na taj čin odlučili "iz razloga povezanih sa ličnim fantazijama i kao dio drugačijeg iskustva".

Nakon što su izvedeni pred pravosudne organe, pušteni su da se brane sa slobode uz određene mere ograničenja, dok se čeka dalje razmatranje slučaja.

(Telegraf.rs)