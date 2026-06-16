Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу

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Папа Лав Четрнаести похвалио је привремени споразум између САД и Ирана о окончању регионалног рата на Блиском истоку и захвалио Богу на томе што су двије стране спремне да потпишу споразум у петак.
Папа Лав, који је изазвао љутњу америчког предсједника Доналда Трампа зато што је критиковао рат против Ирана, рекао је да се нада да ће споразум заувијек окончати сукоб.
"И даље ће бити неколико тачака за рјешавање, али је увијек боље то учинити кроз дијалог, кроз преговоре, а не враћањем у рат", рекао је папа Лав новинарима.
Он је додао да се нада да је ово "заиста рјешење за рат".
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"Надам се да је рат заиста завршен и да можемо да идемо напријед", рекао је папа.
/СРНА/
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