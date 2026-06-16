Budžetskih 45 miliona KM za ŽRS: Spas ili samo predah?

Sa deset na 45 miliona maraka. Toliko bi trebalo da iznose uvećane subvencije za Željeznice Republike Srpske planirane kroz rebalans budžeta. Razlog za dodatnih 35 miliona maraka je nagli pad prihoda nakon obustave rada zeničke željezare i prekida prevoza rude iz Ljubije.

Ovim potezom obezbijediće se plate za više od 1.600 zaposlenih do kraja godine, kaže resorni ministar. Pokriće se i dio nagomilanih materijalnih troškova.

"Mi očekujemo da do kraja godine zajedno sa menadžmentom, Upravnom i nama kao resornim ministarstvom i Vladinom Srpske, napravimo neki iskorak u unutrašnjoj organizaciji u smislu da sačuvamo sve one koji su potrebni za funkcionisanje Željeznica, da nekim prirodnim odlukom radnika, što se smanji, smanji se. Da u iduću godinu uđemo sa jasnim planom prihoda", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.

Novac pozdravljaju i radnici. Ali, i dalje nezadovoljni. Problemi nisu nestali preko noći, kažu iz Sindikata. Željeznice već godinama napuštaju ljudi koje je najteže zamijeniti. Mašinovođe, otpravnici vozova i drugo izvršno osoblje. Odlaze za većim platama, a novih radnika gotovo da nema. Subvencije jesu pomoć, ali ne i konačno rješenje.

"Nismo zadovoljno pošto su radnici ŽRS na najnižim platama u Republici Srpskoj. Devedeset odsto radnika prima minimalac. Zbog toga se dešava veliki odliv izvršnog osoblja. Osoblja kog nema na birou, a bez njih ŽRS ne može da funkcioniše", rekao je Dragan Peulić, predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica Republike Srpske".

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U BiH još uvijek nije otvoreno tržište kargo prevoznika. Zbog toga jedini izvor prihoda ŽRS baziran je na unutrašnjem prevozu, koji su izgubili gašenjem niza preduzeća s' početka ove priče. Čak 70 odsto, kaže prvi čovjek ovog preduzeća. Najteža su ovo vremena u istoriji poslovanja. Odluku o dodatnim sredstvima i te kako pozdravlja. Zajedničkim snagama kroje i plan poslovanja za iduću godinu.

"Ja se ne bih složio s tim da nije ispoštovano. Evo ova tačka je bila da pokušamo da dođemo do većih sredstava, još su neke tačke završene. Mi ćemo nastaviti pregovore. U četvrtak ću imati sastanak sa reprezentativnim sindikatima. Idemo u pripremu sastanka sa resornim Ministarstvom. Dakle, mi ćemo pokušati pronaći najbolja moguća rješenja", rekao je Dragan Zelenković, vršilac dužnosti generalnog direktora “Željeznica Republike Srpske.

Reprezentativni sindikati od Uprave dobili su poziv na sastanak i razgovore planirane za četvrtak. Dodatnih 35 miliona maraka kupilo je Željeznicama vrijeme, kažu radnici. Ono što još nije kupljeno jesu puni vagoni, novi poslovi i ljudi koji će ostati da rade. Od toga i zavisi hoće li ovo biti samo još jedna finansijska injekcija ili početak ozbiljnijeg oporavka jednog od najvećih javnih preduzeća u Republici Srpskoj.