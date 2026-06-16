Kum izazvao nezapamćeni skandal na svadbi

Na jednoj svadbi u okolini Kraljeva izbio je potpuni haos kada je kum mladoženji, tokom zdravice u punoj sali, rekao da mu vrati dug od 2.000 evra.

Prema riječima gostiju, atmosfera na svadbi je bila sjajna sve do trenutka kada je došlo vrijeme za nazdravljanje.

Gosti su se redali, a onda je na red došao i mladoženjin kum. U početku je pričao kako su se upoznali, kako su zajedno odrastali, svi su se smijali.

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"A onda je odjednom rekao: 'Želim ti srećan brak i nadam se da ćeš sada, kao porodičan čovjek, konačno naći vremena da mi vratiš dug od 2.000 evra'", otkriva jedan od gostiju i nastavlja:

"Mislili smo da je šala. Niko nije reagovao. Onda smo vidjeli da se mladoženja uopšte ne smije. Kum je nastavio da govori o novcu koji je navodno pozajmio prijatelju prije nekoliko godina kako bi mu pomogao da kupi stan. Rekao je da ga je godinama čekao i da mu je dosta obećanja. Tad je nastao muk. Međutim, situacija je dodatno eskalirala kada je jedan član porodice mladoženje pokušao da kumu oduzme mikrofon. Tada je počelo međusobno dobacivanje. Kum je tvrdio da govori istinu, a sa druge strane su mu vikali da nije vrijeme ni mjesto za takve stvari. Muzika je stala usred pjesme", istakao je.

Mlada vidno potresena

Gosti tvrde da je mlada u jednom trenutku briznula u plač.

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"Bila je vidno potresena. Ustala je od stola i izašla iz sale zajedno sa kumom i nekoliko drugarica. Mnogi su krenuli za njom da vide šta se dešava. Dok su jedni pokušavali da utješe mladu, u sali je rasprava postajala sve glasnija. Nekoliko starijih članova porodice stalo je između zavađenih strana kako ne bi došlo do fizičkog sukoba. Vjerujte mi, malo je falilo da neko nekoga udari. Nikada nisam vidio takvu situaciju na svadbi", tvrdi jedan od gostiju, prenosi "Kurir".

Izmirili se, slavlje nastavljeno

Poslije skoro 40 minuta tenzije, mladenci su se vratili u salu. Mladoženja je, prema riječima prisutnih, prišao kumu i nakon kraćeg razgovora njih dvojica su se rukovala pred gostima.

Muzika je potom nastavljena, a slavlje je trajalo do kasno u noć, ali mnogi kažu da je skandal ostao glavna tema među zvanicama.

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"Hrana je bila odlična, muzika vrhunska, ali niko danas ne priča ni o jednom ni o drugom. Svi pričaju samo o kumu i onih 2.000 evra", kroz smijeh kaže jedan od gostiju.

Da li je sporni dug zaista postojao ili je sve bila neslana šala koja je pošla po zlu, ostalo je nejasno. Jedno je sigurno – ova svadba će se još dugo prepričavati.