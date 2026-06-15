Tragedija izbjegnuta za dlaku: Majka i dijete na Tari naletjeli na medvjeda

U selu Zaovine na Tari majka i dijete (3) naletjeli su na medvjeda. Na sreću, tragedija je izbjegnuta.

Majka, koja je naletjela na medvjeda tokom šetnje po selu Zaovine, sa trogodišnjim djetetom, upozorila je šetače da povećaju oprez.

Prema njenim riječima, tokom šetnje ugledala je divlju zvijer na samo oko 30 metara od njih.

Gradovi i opštine Nakon devet sati borbe ugašen požar kod Mostara

"Ljudi koji šetate Tarom, povedite računa, moje trogodišnje dijete i ja smo prije osam dana tokom šetnje na Zaovinama prema zaseoku Donje Karaklije naišle u šumi na medvjeda, bio je samo na 30 metara udaljen od nas! Viša sila i moje iskontrolisano ponašanje su nam pomogli da se bez posljedica sklonimo sa tog mjesta. Medvjed je bio propet, ali mečići u tom momentu nisu bili pored njega, pa smo dobro prošle. Mještanin je kolima naišao baš tu na istom mjestu i zatekao na putu njene mečiće, a potom i istu tu mečku koja je bila spremna da ga napadne", napisala je žena na Fejsbuk stranici "Ljubitelji planine Tara", prenosi Informer.