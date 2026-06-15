Svađa dvije porodice u selu završila ubistvom: Maloljetnik u pritvoru

Osnovni sud u Prizrenu, Odjeljenje za maloljetnike, odredio je jednomjesečni pritvor maloljetniku sa inicijalima A.O., osumnjičenom za krivično djelo "teško ubistvo".

Prema saopštenju suda, mjera pritvora trajaće do 14. jula 2026. godine.

Region Poznato ko je upravljao jedrilicom smrti: Otkriveni novi detalji

Odluku je donio sudija za prethodni postupak, koji je, nakon uvida u spise predmeta i saslušanja stranaka na sjednici za određivanje mjere, ocijenio da je zahtjev Državnog tužilaštva za određivanje pritvora osnovan.

Sud je obrazložio da je pritvor u ovoj fazi postupka neophodan za nesmetan tok istrage i obezbjeđivanje prisustva maloljetnika pred pravosudnim organima.

U međuvremenu, tokom popodneva 15. juna 2026. godine, Osnovni sud u Prizrenu je takođe usvojio zahtjeve za određivanje pritvora protiv još dvije osobe.

Riječ je o osumnjičenom Š.O., koji se tereti da je kao saučesnik počinio krivično djelo "teško ubistvo", kao i o osumnjičenom A.O., koji je u pritvoru od 48 sati i osumnjičen je za krivično djelo "učestvovanje u teškom ubistvu".

Svijet Potpisan sporazum! Evo kada se očekuje potpuno otvaranje Ormuza

Ove zahtjeve razmatraće Odjeljenje za teška krivična djela, dok se od sudije za prethodni postupak očekuje da u zakonskom roku zakaže ročište o mjerama bezbjednosti.

Podsjetimo, dvadesetsedmogodišnjak ubijen je juče u selu kod Prizrena nakon sukoba između dvije porodice. Ovo je za Kallxo potvrdio portparol policije za region Prizrena, Šaćir Bitići. Kako je pisao ovaj medij, ove porodice su u rodbinskoj vezi, dok se sumnja da je muškarac preminuo od povreda zadobijenih nožem.

(Telegraf.rs)