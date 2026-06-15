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Svađa dvije porodice u selu završila ubistvom: Maloljetnik u pritvoru

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ATV
15.06.2026 20:28

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Osnovni sud u Prizrenu, Odjeljenje za maloljetnike, odredio je jednomjesečni pritvor maloljetniku sa inicijalima A.O., osumnjičenom za krivično djelo "teško ubistvo".

Prema saopštenju suda, mjera pritvora trajaće do 14. jula 2026. godine.

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Odluku je donio sudija za prethodni postupak, koji je, nakon uvida u spise predmeta i saslušanja stranaka na sjednici za određivanje mjere, ocijenio da je zahtjev Državnog tužilaštva za određivanje pritvora osnovan.

Sud je obrazložio da je pritvor u ovoj fazi postupka neophodan za nesmetan tok istrage i obezbjeđivanje prisustva maloljetnika pred pravosudnim organima.

U međuvremenu, tokom popodneva 15. juna 2026. godine, Osnovni sud u Prizrenu je takođe usvojio zahtjeve za određivanje pritvora protiv još dvije osobe.

Riječ je o osumnjičenom Š.O., koji se tereti da je kao saučesnik počinio krivično djelo "teško ubistvo", kao i o osumnjičenom A.O., koji je u pritvoru od 48 sati i osumnjičen je za krivično djelo "učestvovanje u teškom ubistvu".

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Ove zahtjeve razmatraće Odjeljenje za teška krivična djela, dok se od sudije za prethodni postupak očekuje da u zakonskom roku zakaže ročište o mjerama bezbjednosti.

Podsjetimo, dvadesetsedmogodišnjak ubijen je juče u selu kod Prizrena nakon sukoba između dvije porodice. Ovo je za Kallxo potvrdio portparol policije za region Prizrena, Šaćir Bitići. Kako je pisao ovaj medij, ove porodice su u rodbinskoj vezi, dok se sumnja da je muškarac preminuo od povreda zadobijenih nožem.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Prizren

Ubistvo

Pritvor

maloljetnici

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