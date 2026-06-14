Nova tragedija na rijeci: Pronađena tijela dvojice muškaraca

Autor:ATV
Komentari:0
Tijela dvojice muškaraca, koji su nestali na Tisi kod Sente, pronašla je danas žandarmerija.
Pripadnici Žandarmerije, koji su se danas uključili u potragu, pronašli su tijela na dubini od 12 metara, prenose beogradski mediji.
Pronađena su tijela O. G. /47/ i S. I. /49/ iz Novog Orahova kod Bačke Topole, prenosi RTS.
Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti ranije su naveli da je čamac primijećen sinoć oko 19.00 časova, kada je bez kontrole kružio Tisom.
Okolnosti tragedije još nisu poznate.
Prema nezvaničnim informacijama, jedan od nestalih muškaraca nije bio plivač, a svi detalji biće poznati nakon istrage.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
43 min0
Gradovi i opštine
52 min0
Region
57 min0
Republika Srpska
1 h1
Srbija
3 h0
Srbija
22 h0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Najnovije
20
10
20
04
19
31
19
28
19
24
Trenutno na programu