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Nova tragedija na rijeci: Pronađena tijela dvojice muškaraca

Autor:

ATV
14.06.2026 20:04

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Tijela dvojice muškaraca, koji su nestali na Tisi kod Sente, pronašla je danas žandarmerija.

Pripadnici Žandarmerije, koji su se danas uključili u potragu, pronašli su tijela na dubini od 12 metara, prenose beogradski mediji.

Pronađena su tijela O. G. /47/ i S. I. /49/ iz Novog Orahova kod Bačke Topole, prenosi RTS.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti ranije su naveli da je čamac primijećen sinoć oko 19.00 časova, kada je bez kontrole kružio Tisom.

Okolnosti tragedije još nisu poznate.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od nestalih muškaraca nije bio plivač, a svi detalji biće poznati nakon istrage.

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Tagovi :

utopili se

Tisa

Srbija

tragedija

Čamac

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