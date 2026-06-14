Naoružani i maskirani na dvoje radnika: Spriječen napad na Srbe na Hvaru

Drvene, teleskopske palica, maske s oznakom Torcide među oduzetim su stvarima je koje je našla hrvatska policija kod presretnutih napadača na, "kako je to trebalo biti", dvoje sezonskih radnika, naravno srpskog porijekla, u hotelu na Hvaru. "Četrnaest naoružanih protiv dvoje.

A koliko su zapravo “hrabri” govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave", ocijenila je prva žena Stupetra. Rijedak slučaj osude ovakvog ponašanja od strane zvaničnika.

"Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku.

A mi već predugo šutimo", rekla je Ivana Marković gradonačelnica Stuperta.

Navijači Torcide, među kojima najstariji ima 33 godine, a najmlađi 18, iznajmljenim gliserima došli su srpske sezonce "naučiti pameti" zbog navodne tetovaže Srbija i majice "Treće smene", pop-rok grupe iz Kragujevca.

"Ja kažem da je to rezultat indoktrinacije, sve ove godine. To su ljudi vršnjaci ovaj sa ovim završetkom ili tamo negdje početkom rata 90-ih oni nisu učesnici u tome ratu. Prošle su te godine znate Evo već 30 evo jedna godina da je rat u Hrvatskoj završio ono cijelo društvo je poludilo mislim se da je da je situacija gora i oko ove rehabilitacije ustaštva i ovaj revizije istorije nego što je bila tamo krajem 80-ih ili početkom 90-ih", rekao je Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Od 14 uhapšenih, četvorica torcidaša su dovedeni pred istražnog suca splitskog Županijskog suda. Ali nisu dobili pritvor - određene su im mjere opreza. Svi će se jednom sedmično morati javljati policiji, dvojica koja nisu s Hvara neće smjeti prići ostrvu bliže od 500 metara, a dvojica Hvarana imaju zabranu približavanja hotelu sa Srbima na manje od 200 metara.

"Imate znači takav dakle stepen mržnje da čak i sezonski radnici koje poziva sama Hrvatska država i turistička organizacija, jer Hrvatska ima deficit radnika, dakle, imate i imali ste u prethodnom periodu niz takvih napada na ljude koji dolaze na nekoliko mjeseci preko ljeta da rade u Hrvatskoj, a dolaze iz Srbije i Republike Srpske, ali nažalost nemate jasne osude", rekao je Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona.

Sasvim je logično očekivati da će ovakve stvari još dešavati, dodaje Linta. Nedostatak jasne reakcije pravosuđa, kao i nedostatak političke volje da se prekine s politikom mržnje prema Srbima i svemu srpskom to nagovještavaju.