Drina godišnje odnese nekoliko života, apel za subvenciju karata za bazen

Čak i vrsni plivači teško mogu da se uhvate u koštac sa rijekom Drinom, priznaju. Poseban izazov su i migranti koji pokušavaju ilegalno da je pređu i to nerijetko bude i posljednja tačka njihovog putovanja.

„Mi smo u saradnji sa „Vodama Srpske“ postavili znakove na tim opasnim mjestima gdje se čini da da možete preći, da se možete kupati, gdje se možete osvježiti, tako da smo mi neke korake preduzeli što se tiče rijeka, da postavimo znakove i na drugim jezicima i na arapskom gdje piše da to nije bezbjedno za prelazak, pogotovo zbog ilegalnih šljunkara i vađenja šljunka gdje je opasnost da se čovjek udavi", rekao je Aleksandar Savić, sekretar GO Crvenog krsta Bijeljina

Javna ustanova „Banja Dvorovi“ jedino je javno kupalište koje ima sve potrebne uslove za bezbjedno kupanje. Pet bazena, jedan olimpijski, dva juniorska i dva dječija zadovoljavaju potrebe korisnika. Imaju i spasioce.

„Mi u skladu sa propisima i pravilima moramo da vodimo računa o bezbjednosti svih naših kupača, dakle od onih najmanjih do onih najstarijih, tako da mi svake godine angažujemo veći broj spasilaca, onoliko koliko to zahtijevaju propisi, tako da su to u principu izvrsni plivači, profesori fizičkog vaspitanja“, rekao je Milorad Zekić, direktor JU „Banja Dvorovi“

Zbog čestih utapanja u rijekama, ljeti najčešće mladih iz Gorske službe spasavanja u Bijeljini stigla je i inicijativa za subvencionisanje karata za djecu kako bi ljeto proveli sigurni.

„Na potezu od Šapka pa do ušća mogu da tvrdim da je rijeka Drina najopasnije u cijelom svom toku i tome doprinosi eksploatacija šljunka sa obje strane Drine i ona mijenja svoj tok, i svakako kaže da poznaje ne može da je poznaje jer ona bukvalno može da promijeni svoj tok u jednog dana. Kada već mogu da se nađu sredstva za neke manifestacije, za koje ne kažem da nisu potrebne , ali isto tako mislim za jednu preventivnu mjeru koja bi sigurno doprinijela povećanju bezbjednosti naše djece mislim da se moraju naći sredstva“, rekao je Nenad Jovanović, predsjednik GSS Bijeljina.

Iz Gorske službe spasavanja se nadaju da će se o ovom pitanju ubrzo oglasiti nadležni kako bi djeca mogla bezbjedno da provedu ljeto i uživaju u kupanju.